Новая игра серии Batman Arkham уже находится в разработке. Об этом сообщает издание Wccftech со ссылкой на представителя студии WB Montreal, передает InGame .

Новая часть называется Batman Arkham Insurgency. Действие игры разворачивается спустя три года после событий, описанных в Arkham Origins. Протагонистов двое — Бэтмен и Робин.

В качестве места действия выбрана прибрежная часть Готем-сити, которая больше трех районов города из Arkham Knight вместе взятых. Герои смогут заходить во многие постройки. Также можно будет посетить особняк Уэйна и Бэт-пещеру. Интерьеру будет уделено особое вниание.





Акцент сделан на погони со стрельбой. Разработчики намерены сохранить классическую боевую механику, но хотят сделать ее сложнее и более разнообразной. Основная задача – отойти от постоянного повторения связки «удар\контратака».

Главными злодеями в Arkham Insurgency будут Человек-сова и представители тайного сообщества «Суд Сов», управляющего Готемом на протяжении десятилетий. Будут и другие злодее, в том числе Джокер.

Официальный анонс игры может состояться 8 марта 2017 года.