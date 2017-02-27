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Первые подробности о Batman Arkham Insurgency

28.02.2017 17:02 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Новая игра серии Batman Arkham уже находится в разработке. Об этом сообщает издание Wccftech со ссылкой на представителя студии WB Montreal, передает InGame.

Новая часть называется Batman Arkham Insurgency. Действие игры разворачивается спустя три года после событий, описанных в Arkham Origins. Протагонистов двое — Бэтмен и Робин.

В качестве места действия выбрана прибрежная часть Готем-сити, которая больше трех районов города из Arkham Knight вместе взятых. Герои смогут заходить во многие постройки. Также можно будет посетить особняк Уэйна и Бэт-пещеру. Интерьеру будет уделено особое вниание.

Первые подробности о Batman Arkham Insurgency

Акцент сделан на погони со стрельбой. Разработчики намерены сохранить классическую боевую механику, но хотят сделать ее сложнее и более разнообразной. Основная задача – отойти от постоянного повторения связки «удар\контратака».

Главными злодеями в Arkham Insurgency будут Человек-сова и представители тайного сообщества «Суд Сов», управляющего Готемом на протяжении десятилетий. Будут и другие злодее, в том числе Джокер.

Официальный анонс игры может состояться 8 марта 2017 года.

 
 
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Новая игра серии Batman Arkham уже находится в разработке. Об этом сообщает издание Wccftech со ссылкой на...

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