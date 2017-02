Компания Warner Bros. анонсировала приключенческую игру Middle Earth: Shadow of War, разработкой которой занимается студия Monolith Productions в версиях для PC (с поддержкой Xbox Play Anywhere), PlayStation 4 и Xbox One, сообщает InGame .

Middle Earth: Shadow of War продолжает сюжет первой главы серии и относятся к периоду времени между «Хоббитом» и «Властелином колец». На этот раз следопыту Талиону и призраку Келебримбору предстоит проникнуть в тыл вражеской армии и обратить силы Мордора против самого Темного Властелина.

В Middle Earth: Shadow of War игрокам предстоит подчинить себе силу нового Кольца Власти и сразиться с жуткими и могучими противниками – в том числе с назгулами и даже самим владыкой Сауроном. Игра предложит большой открытый мир, усовершенствованную систему заклятых врагов, а от решений и поступков игроков будет зависеть буквально все – от ландшафта до персонажей.

Middle Earth: Shadow of War поступит в продажу 25 августа.