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"Белтелеком" повысил тарифы: все подробности

01.03.2017 08:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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С 1 марта подорожали услуги оператора связи «Белтелеком»: выросли регулярные платежи, увеличилась плата за услуги добровольной блокировки и родительского контроля.

"Белтелеком" повысил тарифы: все подробности
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Средний размер повышения стоимости составил 9% к уровню тарифов прошлого года. Подорожание затронуло почти все актуальные и архивные предложения интернет-услуг byfly. Не изменилась плата на таких тарифах как «СуперДомосед», «Домосед Ультра» и «Рекорд 100».

Для вашего удобства мы собрали новые цены на интернет в одной таблице. Рядом показаны старые и новые тарифы. Мы выбрали самые популярные актуальные предложения для физических лиц, все остальные новые цены уже опубликованы на сайте оператора.

Тарифный план / услуга
Плата до 1 марта, руб
Плата после
1 марта, руб
Круглосуточный доступ в сеть интернет без учета трафика (в месяц)
«Домосед старт»
13
14,2
«Домосед XXL»
15,15
16,5
«СуперДомосед»
20,65
20,65
«Домосед Ультра»
22,5
22,5
«Социальный анлим 3»
6,25
7
Высокоскоростной нелимитируемый доступ в сеть интернет (в месяц)
«Социальный анлим 10»
10,3
12
«Рекорд 10»
14,05
15,5
«Рекорд 25»
18,3
20
«Рекорд 50 new»
20,85
23
«Рекорд 100»
40,65
40,65
Пакеты услуг круглосуточного доступа в сеть интернет (в месяц)
«Домосед Премиум»
29,4
32
«Домосед Семейный»
14,8
15,8
Блокировка доступа в сеть интернет (за услугу)
за 15 дней
0,95
1,05
за 30 дней
1,9
2,05
за 45 дней
2,50
2,70
Фильтрация трафика: «Родительский контроль» (за сутки)
«Стандартный»
0,125
0,135
«Легкий»
0,095
0,103
Дополнительная услуга передачи данных «Турбо кнопка» (за услугу)
увеличение скорости доступа в сеть Интернет до 50/25 Мбит/сек на 3 часа
0,65
0,71
увеличение скорости доступа в сеть Интернет до 50/25 Мбит/сек на 12 часов
1,6
1,74

Напомним, в первый день весны подорожали и другие услуги связи. К примеру, звонок на номер мобильного оператора со стационарного телефона для физлица днем теперь стоит 6,1 копейки за минуту (+8,9%), а международный звонок в Россию или Украину — 39,25 копейки (+9%).

Больше платить придется и некоторым пользователям интерактивного телевидения ZALA. К примеру, пакет «Премьера» стоит уже 7,35 рублей в месяц (+8,8%). Поменялись цены и на пакетные решения от «Белтелекома»: за пакет «Ясна 10» теперь нужно платить 24,5 рубля в месяц (+16,6%).

Для абонентов «Атлант Телеком» регулярные платежи с 1 марта выросли в среднем на 11%, а для клиентов мобильного оператора life:) — на 7−16%.

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