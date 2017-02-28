С 1 марта подорожали услуги оператора связи «Белтелеком»: выросли регулярные платежи, увеличилась плата за услуги добровольной блокировки и родительского контроля.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Средний размер повышения стоимости составил 9% к уровню тарифов прошлого года. Подорожание затронуло почти все актуальные и архивные предложения интернет-услуг byfly. Не изменилась плата на таких тарифах как «СуперДомосед», «Домосед Ультра» и «Рекорд 100».

Для вашего удобства мы собрали новые цены на интернет в одной таблице. Рядом показаны старые и новые тарифы. Мы выбрали самые популярные актуальные предложения для физических лиц, все остальные новые цены уже опубликованы на сайте оператора.

Тарифный план / услуга Плата до 1 марта, руб Плата после 1 марта, руб Круглосуточный доступ в сеть интернет без учета трафика (в месяц) «Домосед старт» 13 14,2 «Домосед XXL» 15,15 16,5 «СуперДомосед» 20,65 20,65 «Домосед Ультра» 22,5 22,5 «Социальный анлим 3» 6,25 7 Высокоскоростной нелимитируемый доступ в сеть интернет (в месяц) «Социальный анлим 10» 10,3 12 «Рекорд 10» 14,05 15,5 «Рекорд 25» 18,3 20 «Рекорд 50 new» 20,85 23 «Рекорд 100» 40,65 40,65 Пакеты услуг круглосуточного доступа в сеть интернет (в месяц) «Домосед Премиум» 29,4 32 «Домосед Семейный» 14,8 15,8 Блокировка доступа в сеть интернет (за услугу) за 15 дней 0,95 1,05 за 30 дней 1,9 2,05 за 45 дней 2,50 2,70 Фильтрация трафика: «Родительский контроль» (за сутки) «Стандартный» 0,125 0,135 «Легкий» 0,095 0,103 Дополнительная услуга передачи данных «Турбо кнопка» (за услугу) увеличение скорости доступа в сеть Интернет до 50/25 Мбит/сек на 3 часа 0,65 0,71 увеличение скорости доступа в сеть Интернет до 50/25 Мбит/сек на 12 часов 1,6 1,74

Напомним, в первый день весны подорожали и другие услуги связи. К примеру, звонок на номер мобильного оператора со стационарного телефона для физлица днем теперь стоит 6,1 копейки за минуту (+8,9%), а международный звонок в Россию или Украину — 39,25 копейки (+9%).

Больше платить придется и некоторым пользователям интерактивного телевидения ZALA. К примеру, пакет «Премьера» стоит уже 7,35 рублей в месяц (+8,8%). Поменялись цены и на пакетные решения от «Белтелекома»: за пакет «Ясна 10» теперь нужно платить 24,5 рубля в месяц (+16,6%).

Для абонентов « Атлант Телеком » регулярные платежи с 1 марта выросли в среднем на 11%, а для клиентов мобильного оператора life:) — на 7−16%.