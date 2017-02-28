На выставке MWC 2017 в Барселоне компания HMD Global, которая владеет правами на выпуск смартфонов под брендом Nokia, представила новые Android-смартфоны — Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6 .

О характеристиках и ценах новинок вы можете прочитать здесь, мы же в коротком ролике расскажем об основных особенностях устройств и том, какая модель из этой троицы нам понравилась больше всего.

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