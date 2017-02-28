|
первые впечатления о новых Nokia 3, 5 и 6
01.03.2017 11:01 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
На выставке MWC 2017 в Барселоне компания HMD Global, которая владеет правами на выпуск смартфонов под брендом Nokia, представила новые Android-смартфоны —
О характеристиках и ценах новинок вы можете прочитать здесь, мы же в коротком ролике расскажем об основных особенностях устройств и том, какая модель из этой троицы нам понравилась больше всего.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На выставке MWC 2017 в Барселоне компания HMD Global, которая владеет правами на выпуск смартфонов под брендом Nokia, представила новые Android-смартфоны — Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии