Деловое издание Financial Times опубликовало статью о развитии IT-сферы в Беларуси. Автор текста описала ситуацию так: «Бывшая советская глубинка пытается перестроить себя как инновационный хаб».



Фото: gotominsk.wargaming.com

Заголовок статьи — «Белорусская технологическая мечта — это прогулка в парке». Выражение обыгрывает идиому 'a walk in the park', которой в английском языке называют что-то простое и приятное.

«Белорусский Парк высоких технологий — это не кампус Google, — рассказывает автор Майя Палмер. — Серый холл главного здания администрации напоминает что-то больничное. Но для индустрии программного обеспечения в стране, которая борется за то, чтобы отойти от экономики, где доминируют госпредприятия обрабатывающей промышленности, это здание занимает центральное место в создании того, что как многие надеются, станет „Кремниевой долиной“ Восточной Европы».

Глава ПВТ Валерий Цепкало рассказал о моменте, когда он задумал создание «цветущего технологического оазиса». «Я подумал, почему вам нужно покидать Беларусь, чтобы быть успешным?», — рассказал он.

Ректор БГУИР Михаил Батуро посетовал на то, что в советское время подготовка студентов была более глубокой, а инвестор Юрий Гурский указал на то, что в стране много программистов, но бывает сложно найти представителей деловых кругов.

Также автор статьи пообщалась с основателем EPAM Systems Аркадием Добкиным, главой компании Synesis Александром Шатровым и создателем стартапа AImatter Андреем Куликом. В статье упомянули и такие проекты как World of Tanks, Viber и Masquerade.

Западные издания не впервые рассказывают о Беларуси как о «восточноевропейской Кремниевой долине». В декабре 2016 года похожая статья появилась в издании Wall Street Journal , а в марте сюжеты о нашей стране выпустили одно из крупнейших информагентств мира Reuters и телеканал Euronews .