Команда Xbox объявила первые подробности о новом игровом сервисе Xbox Game Pass, который запустится на Xbox One этой весной. Сервис предоставит неограниченный доступ к более 100 играм Xbox One и обратно совместимым играм Xbox 360. Ожидаемая цена подписки составит 599 рублей в месяц.

Библиотека Xbox Game Pass будет включать в себя лучшие игры от таких известных издателей, как 2K, 505 Games, BANDAI NAMCO Entertainment, Capcom, Codemasters, Deep Silver, Focus Home Interactive, SEGA, SNK CORPORATION, THQ Nordic GmbH, Warner Bros. Interactive Entertainment и Microsoft Studios. В каталоге будут представлены игры самых разных жанров, включая такие известные хиты, как, например, Halo 5: Guardians, Payday 2, NBA2K16 и SoulCalibur II.





Сервис Xbox Game Pass позволяет загрузить любую из представленных в библиотеке игр на жесткий диск консоли. При этом подписчики могут воспользоваться эксклюзивными скидками и приобрести игры из каталога Xbox Game Pass. Каждый месяц некоторые игры в библиотеке будут уступать место новинкам.

Участники программы Xbox One Preview уже сейчас могут ознакомиться с некоторыми возможностями Xbox Game Pass. В настоящий момент им будет доступна ранняя версия сервиса с ограниченным каталогом игр, включающим около 20 наименований. Подписчики с Золотым статусом Xbox Live Gold также получат эксклюзивный ранний доступ к сервису позже этой весной.