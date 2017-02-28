Известный инсайдер Эван Бласс опубликовал качественный пресс-рендер нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S8. Изображение подтверждает наличие большого симметричного изогнутого экрана без кнопки Home на передней панели.

Galaxy S8 выйдет в двух версиях — с 5,8-дюймовым и 6,2-дюймовым дисплеем. В остальном, кроме емкости аккумуляторной батареи, оба устройства будут полностью одинаковы.

Новинка получит Super AMOLED экран с разрешением 2560 x 1440 пикселей, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, сдвоенную 12-мегапиксельную тыльную камеру с технологией Dual Pixel и 8-мегапиксельную дополнительную. Также гаджет порадует сканером глаза, поддержкой беспроводной зарядки, наушниками от компании AKG и корпусом с защитой от воды и пыли.

В качестве аппаратной основы выступит Qualcomm Snapdragon 835 или Samsung Exynos 8895. Оба процессора восьмиядерные. Первый предназначен для США, другой – для всех остальных регионов.

Официальный анонс смартфона Samsung Galaxy S8 состоится 29 марта в Нью-Йорке на мероприятии Unpacked. В продажу гаджет поступит 21 апреля.