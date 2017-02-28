Компания NVIDIA анонсировала уценку на графический ускоритель GeForce GTX 1080. Он подешевел с $599 до $499. Подчеркнем, что это цена для американского рынка, которая не включает НДС, уплачиваемый потребителями при покупке.

Интересно, что выход GeForce GTX 1080 Ti стоимостью $699 никак не сказался на цене ускорителя GTX 1070, стоимость которого начинается от $349. Компания довольная продажами данной карточки, тем более что конкурентов в этом ценовом сегменте у нее нет. Однако ситуация может измениться с выходом ускорителя AMD Radeon RX Vega, который ожидается в мае, сообщает InGame .

На сегодняшний день GeForce GTX 1080 Ti является самой мощной видеокартой в мире. Компания утверждает, что по производительности она превосходит GTX 1080 в среднем на 35%. Обзоры на новинку появятся в ближайшие дни.