Компания NVIDIA официально представила флагманскую видеокарту GeForce GTX 1080 Ti. Как утверждается, она обладает экстремальной игровой производительностью и по этому показателю превосходит GTX 1080 в среднем на 35%, сообщает InGame .

Новинка имеет 3584 ядер CUDA, 352-разрядную шину и 11 ГБ памяти GDDR5X с быстродействием 11 Гбит/с. Базовая тактовая частота GPU составляет 1480 МГц, повышенная – 1582 МГц. Энергопотребление карточки находится на уроне 250 Вт. К блоку питания рекомендуемой мощности 600 Вт она подключается посредством 6- и 8-контактных коннекторов.





Видеокарта GeForce GTX 1080 Ti поступит в продажу уж 10 марта. Купить ее можно будет по цене от $699. Версия в исполнении Founders Edition порадует литым алюминиевым корпусом, радиальным вентилятором с испарительной камерой и 7-фазной схемой питания на dualFET-транзисторах.