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Представлена обновленная версия планшетного компьютера HP Pro x2
01.03.2017 15:18 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания HP представила обновленный планшетный компьютер HP Pro x2 612 G2, работающий под управлением операционной системы Windows 10.
Модель нового поколения оснащается12-дюймовым экраном с разрешением 1920 x 1280 пикселей и процессорами Intel седьмого поколения (Pentium, Core M3, i5 и i7). Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, а емкость SSD может достигать 512 ГБ.
Также гаджет может похвастаться стилусом Wacom, подключаемой клавиатурой, встроенной подставкой для вертикального размещения, портами USB-C и USB 3.0, слотами для SIM-карты и microSD. Корпус устройства защищен по военному стандарту MIL-STD 810G, который гарантирует устойчивость к ударам, вибрации, воздействию влаги, пыли и перепадов температур.
Планшет HP Pro x2 612 G2 уже поступил в продажу. В США он стоит $979.
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Компания HP представила обновленный планшетный компьютер HP Pro x2 612 G2, работающий под управлением...
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