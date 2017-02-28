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Представлена обновленная версия планшетного компьютера HP Pro x2

01.03.2017 15:18 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания HP представила обновленный планшетный компьютер HP Pro x2 612 G2, работающий под управлением операционной системы Windows 10.

Модель нового поколения оснащается12-дюймовым экраном с разрешением 1920 x 1280 пикселей и процессорами Intel седьмого поколения (Pentium, Core M3, i5 и i7). Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, а емкость SSD может достигать 512 ГБ.

Представлена обновленная версия планшетного компьютера HP Pro x2

Также гаджет может похвастаться стилусом Wacom, подключаемой клавиатурой, встроенной подставкой для вертикального размещения, портами USB-C и USB 3.0, слотами для SIM-карты и microSD. Корпус устройства защищен по военному стандарту MIL-STD 810G, который гарантирует устойчивость к ударам, вибрации, воздействию влаги, пыли и перепадов температур.

Планшет HP Pro x2 612 G2 уже поступил в продажу. В США он стоит $979.

 
 
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Компания HP представила обновленный планшетный компьютер HP Pro x2 612 G2, работающий под управлением...

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