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В Беларуси уточнены некоторые вопросы взаимодействия электронным способом с налогоплательщиками

01.03.2017 15:41 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В Беларуси уточнены некоторые вопросы взаимодействия электронным способом с налогоплательщиками

В Беларуси уточнены некоторые вопросы взаимодействия электронным способом с налогоплательщиками. Постановление Министерства по налогам и сборам от 31 января 2017 года №2 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом утверждается инструкция о порядке ведения личного кабинета плательщика. Устанавливается, что извещения на уплату налогов, сборов (пошлин) направляются физическому лицу с его согласия через личный кабинет или на адрес электронной почты (с возможностью электронного уведомления). О согласии на электронное взаимодействие можно проинформировать любую инспекцию МНС, независимо от места жительства, постановки на учет или нахождения плательщика при предъявлении документа, удостоверяющего личность (в случае уполномоченного представителя и документа, подтверждающего его полномочия).

Учет физических лиц осуществляется в реестре удостоверения согласия на получение от налоговых органов извещения через личный кабинет плательщика или иным электронным способом и получения учетной записи, пароля. Датой направления извещения считается дата его размещения в личном кабинете либо его направления на e-mail. На бумажном носителе документ не вручается.

Также постановление вносит изменения в инструкцию о порядке представления (направления), приема и обработки налоговых деклараций, а также иных документов в электронном виде.

 
 
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