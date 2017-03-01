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В Витебске завели уголовное дело за попытку доведения до самоубийства через соцсети
02.03.2017 01:37 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В Витебске выявлены несколько случаев, когда подростков через группы в соцсетях подстрекали к суициду. По одному случаю возбуждено уголовное дело, сообщает «
В Витебске по факту попытки самоубийства старшеклассницы возбуждено уголовное дело, рассказала старший помощник прокурора города Ольга Королева:
— Школьница состояла в группе «Синий кит», зарегистрированной в ВКонтакте. Шаг за шагом она проходила роковой квест: порезала руки лезвием, оставила предсмертную записку в соцсети с планами сброситься с крыши высотного здания. Ее остановили сотрудники милиции. Эмоциональное состояние подростка было крайне тяжелым: она сильно жалела, что не успела доиграть. Девочка проходит лечение в областном центре психиатрии и наркологии. Городским отделом СК возбуждено уголовное дело по части второй 146-й статьи УК — доведение до самоубийства.
Помимо этого случая в Витебске были и другие жертвы игры, в которой выдают задания, приводящие в итоге к суициду. Подробности рассказала главный врач областного центра психиатрии и наркологии Елена Мартынова:
— О том, что 17-летняя девушка разместила в соцсети предсмертную записку, нам сообщила студентка медицинского университета. Мы сразу обратились в компетентные органы, и девочку спасли. Сейчас она практически в норме, готовится к выписке из стационара. Выяснилось, что ее секретной задачей в квесте было порезать вены и попасть в психиатрическую клинику. И она это сделала. Примерно такие же истории случились в Витебске еще с тремя девочками, одна из них проходит лечение амбулаторно.
Напомним, сообщения о «группах смерти» в соцсетях интернет всколыхнули в середине прошлого года. Российское издание «Новая газета»
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В Витебске выявлены несколько случаев, когда подростков через группы в соцсетях подстрекали к суициду. По одному случаю возбуждено уголовное дело, сообщает...
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