В Витебске выявлены несколько случаев, когда подростков через группы в соцсетях подстрекали к суициду. По одному случаю возбуждено уголовное дело, сообщает « СБ Беларусь Сегодня ».



Фото с сайта seti.ee

В Витебске по факту попытки самоубийства старшеклассницы возбуждено уголовное дело, рассказала старший помощник прокурора города Ольга Королева:

— Школьница состояла в группе «Синий кит», зарегистрированной в ВКонтакте. Шаг за шагом она проходила роковой квест: порезала руки лезвием, оставила предсмертную записку в соцсети с планами сброситься с крыши высотного здания. Ее остановили сотрудники милиции. Эмоциональное состояние подростка было крайне тяжелым: она сильно жалела, что не успела доиграть. Девочка проходит лечение в областном центре психиатрии и наркологии. Городским отделом СК возбуждено уголовное дело по части второй 146-й статьи УК — доведение до самоубийства.

Помимо этого случая в Витебске были и другие жертвы игры, в которой выдают задания, приводящие в итоге к суициду. Подробности рассказала главный врач областного центра психиатрии и наркологии Елена Мартынова:

— О том, что 17-летняя девушка разместила в соцсети предсмертную записку, нам сообщила студентка медицинского университета. Мы сразу обратились в компетентные органы, и девочку спасли. Сейчас она практически в норме, готовится к выписке из стационара. Выяснилось, что ее секретной задачей в квесте было порезать вены и попасть в психиатрическую клинику. И она это сделала. Примерно такие же истории случились в Витебске еще с тремя девочками, одна из них проходит лечение амбулаторно.

Напомним, сообщения о «группах смерти» в соцсетях интернет всколыхнули в середине прошлого года. Российское издание «Новая газета» опубликовало расследование о группах во «ВКонтакте», где детей якобы готовят к самоубийствам посредством психологического давления и зловещих квестов. Журналист выдвинула предположение, что в соцсети действует группа взрослых людей, причастная к смерти более 130 детей. Позже оказалось, что администраторами подобных групп были и подростки .

Памятка для родителей расспросите ребенка о его виртуальных друзьях;

заходите в интернет вместе с ребенком. Объясняйте, что и как там устроено, побуждайте ребенка делиться своими впечатлениями, спрашивать совета;

попросите ребенка рассказывать вам о любых неприятных ситуациях, связанных с его общением в интернете;

запретите ребенку выдавать свои личные данные (адрес, телефон, дорогу, по которой он ходит в школу, и прочее);

пообещайте, что вы не будете сердиться и не запретите пользоваться компьютером, что бы ни случилось;

расскажите своему ребенку, что многое из того, что можно увидеть или прочесть в сети, не является правдой, не стоит всему безоговорочно верить;

объясните ребенку, что его виртуальный друг в реальном мире может оказаться не тем, за кого себя выдает;

также контролируйте своих детей в сети с помощью специальных программ. Они помогут вам отделить вредоносное ПО, понять, какие сайты посещал ваш ребенок, что он там делал;

помните, что запрет на пользование компьютером не дает желаемых результатов;

будьте другом своему ребенку, интересуйтесь его увлечениями и обсуждайте возникающие у него проблемы.

Телефоны экстренной психологической помощи

Республиканская телефонная горячая линия по оказанию психологической помощи несовершеннолетним, попавшим в кризисную ситуацию, — телефон доверия для детей: 8−801−100−16−11 (круглосуточно, бесплатно)