В феврале этого года Европарламент одобрил создание общей европейской армии. За резолюцию проголосовали 283 евродепутата при 269 голосах против и 83 воздержавшихся. 42.TUT.BY посмотрел, чем вооружены европейские страны и выбрал самые мощные образцы.

AMX-56 Leclerc

Наверное, лучшим по традиции стоило бы назвать немецкий Leopard II, но неудачный боевой дебют в Сирии говорит не в пользу немецкой машины. А вот французские танки AMX-56 Leclerc показали себя в Йемене с лучшей стороны. Они многократно подвергались обстрелу из различных видов противотанкового оружия, но потерь не понесли.



AMX-56 Leclerc. Фото: topwar.ru

Эмиратские танкистам понравилась французская машина, а другие армии коалиции (ряд арабских стран, занятых в конфликте в Йемене) были сильно впечатлены характеристиками танка.

Поэтому неудивительно, что в январе 2016 года саудовское руководство заинтересовалось приобретением нескольких сотен танков Leclerc у компании Nexter Systems (сейчас входит в концерн KNDS).

AMX-56 весит 57 тонн, он защищен модульной комбинированной броней. Экипаж танка сокращен до трех человек, за счет применения автомата заряжания. Технический темп стрельбы (без учета прицеливания и наводки) — до 15 выстрелов в минуту. Это дает эффективную скорострельность 10−12 выстрелов в минуту, как с места, так и в движении.

Боевая машина снабжена самой совершенной системой управления огнем. Цена продвинутой электронной начинки Leclerc составляет порядка 60% стоимости танка.

На выставке Eurosatory 2016 производитель представил еще более совершенный образец танка Leclerc XLR. Броня новой машины усиливается непосредственно перед боем при помощи навесных комплектов. Тип дополнительной брони и ее количество зависят от того, в каких условиях приходится действовать танку.



Leclerc XLR. Фото: defence.ru

Дополнительно на Leclerc XLR будет устанавливаться система Barage IED — постановщик помех для самодельных взрывных устройств. Обновленная электроника значительно повысит возможности танка, позволив ему действовать в составе перспективных совместных тактических групп.

Для этого танк получил новую тактическую систему радиосвязи и информационно-командную систему (SICS) SCORPION, а также соответствующие дисплеи. Их установят во всех существующих и будущих боевых бронированных машинах французской армии.

БМП Puma

Новейшая немецкая боевая машина пехоты Puma определенно заслуживает места в рейтинге. Благодаря хорошему вооружению и бронированию, этот немецкий зверь довольно опасен. Главный калибр БМП — 30-мм пушка, в боекомплект которой входят программируемые снаряды KETF.



Фото: bmpd.livejournal.com

Этот боеприпас начинен 162 поражающими элементами из тяжелого вольфрамового сплава, каждый из которых весит 1,24 грамма. Такие снаряды предназначены для уничтожения живой силы, вертолетов и легкой бронетехники противника.

Защита БМП дополнительно усиливается за счет навесных броневых модулей. Они могут меняться по мере совершенствования технологий производства брони. По расчетам инженеров, такой подход позволит продлить срок службы БМП до 30 лет.

Лобовая проекция Puma непоражаема для 25-мм бронебойного подкалиберного снаряда (БПС с отделением) типа APDS-T на дистанции в 500 метров.



Фото: bmpd.livejournal.com

БМП способна передвигаться по пересеченной местности со скоростью до 70 км/ч и обладает хорошей проходимостью. Это позволяет ей действовать на поле боя в тандеме с танками Leopard 2.

Разработчики не скрывают, что их БМП в немалой степени создана в противовес российской универсальной гусеничной платформе «Курганец-25».

Шведский «лучник»

САУ Archer выделяется на фоне одноклассников необычной конструкцией: самоходка построена по сочлененной схеме на шасси грузовика Volvo A30D с колесной формулой 6×6, что значительно повышает ее маневренность.



Фото: ointres.se

Бронирование двигателя и кабины экипажа защищает от бронебойных пуль калибра 7,62 мм и от подрыва на фугасах массой до шести кг.

Для самообороны на крыше установлена дистанционно управляемая турель Protector с 12,7 мм пулеметом.



Фото: ointres.se

САУ вооружена 155-мм гаубицей FH77BA L52, оснащенной автоматом заряжания, который состоит из двух отдельных механизмов. Первый подает собственно снаряды, второй — метательные заряды, причем есть возможность подавать различное число зарядов, чтобы менять дальность стрельбы.

Во время ведения огня экипаж САУ не покидает кабины — все операции автоматизированы. В боеукладке находится 21 снаряд, скорострельность составляет 8 выстрелов в минуту. Дальность огня обычным снарядом — 30 км, с донным газогенератором — 40 км, корректируемым снарядом Excalibur — 60 км. САУ развивает скорость до 70 км/ч и способна передвигаться по снегу глубиной в 1 метр.

Истребитель с ядерной ракетой

Французская авионика по праву считается лучшей в мире, именно она делает истребитель-бомбардировщик Dassault Rafale таким опасным.

Авионика Rafale берет на себя большую часть аналитической работы и позволяет летчику сосредоточиться на выполнении поставленной задачи, а не на управлении самолетом.



Rafale с ядерной тактической ракетой ASMP-A покидает ангар. Фото: aereo.jor.br

Бортовая радиолокационная станция RBE 2 с активной фазированной антенной решеткой, которой оснащен самолет, кроме поиска и сопровождения, может осуществлять управление стрельбой, причем делает все это одновременно.

RBE 2 может на большом расстоянии обнаруживать и сопровождать до 40 воздушных целей на разных высотах, в том числе на фоне земли в любую погоду и в условиях сильных помех.

В арсенале Rafale имеется ядерная ракета ASMP-A с боеголовкой в 300 кТ. Дальность пуска ракеты составляет 450 км. На высоте ракета может развивать скорость до 3 чисел Маха, у земли — до 2. Круговое вероятное отклонение от цели не превышает 10 метров.

Способна потопить авианосец

Шведская дизель-электрическая подлодка типа Gotland быстра, скрытна и обладает мощным вооружением. Корпус лодки построен из маломагнитной стали и снабжен 27 компенсирующими электромагнитами, что полностью исключает ее обнаружение с помощью детекторов магнитных аномалий.



Gotland. Фото: wikimedia.org

Благодаря единому всережимному электродвигателю и виброизоляции всех механизмов Gotland просто сливается с естественным шумовым фоном океана.

Вооружение лодки состоит из четырех носовых 533-мм и двух 400-мм торпедных аппаратов. Также субмарина может нести 12 мин. Экипаж лодки состоит всего из 26 человек, 5 из них — офицеры.

Во время морских учений Joint Task Force Exercise 06−2, прошедших 6 декабря 2005 года, подлодка типа Gotland «перетопила» всю седьмую авианосную ударную группу во главе с авианосцем «Рональд Рейган».

Ранее, в 2003 году, Gotland продемонстрировал уникальные возможности в борьбе со своим самым опасным противником — подлодками врага. Шведская субмарина выследила и «потопила» атомную французскую лодку и американскую ПЛА SSN-713 «Хьюстон» во время учений в Средиземном море.