МИНСК, 2 мар – Sputnik. Орбита полета Международной космической станции (МКС) была увеличена в среду вечером на один километр, сообщило NASA.

"Международная космическая станция увеличила свою орбиту в среду вечером, чтобы подготовиться к приему экипажа в следующем месяце", – говорится в сообщении.

В свою очередь, в российском Центре управления полетами проинформировали, что корректировка орбиты была проведена включением двигателей на модуле "Звезда" (российский сегмент МКС), они были запущены на 41 секунду.

В настоящее время средняя высота полета МКС над Землей составляет 404,5 тысячи метров.

Сообщается, что повышение орбиты было проведено для пристыковки к МКС корабля с новым экипажем – "Союз МС-04" стартует к станции 20 апреля 2017 с Байконура.