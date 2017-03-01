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Высота орбиты МКС увеличена на километр

02.03.2017 08:23 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мар – Sputnik. Орбита полета Международной космической станции (МКС) была увеличена в среду вечером на один километр, сообщило NASA.

Высота орбиты МКС увеличена на километр
© Фото: novitskiy_iss / Instagram
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"Международная космическая станция увеличила свою орбиту в среду вечером, чтобы подготовиться к приему экипажа в следующем месяце", – говорится в сообщении.

В свою очередь, в российском Центре управления полетами проинформировали, что корректировка орбиты была проведена включением двигателей на модуле "Звезда" (российский сегмент МКС), они были запущены на 41 секунду.

В настоящее время средняя высота полета МКС над Землей составляет 404,5 тысячи метров.

Сообщается, что повышение орбиты было проведено для пристыковки к МКС корабля с новым экипажем – "Союз МС-04" стартует к станции 20 апреля 2017 с Байконура.

 
Теги: Минск
 
 
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Повышение орбиты было проведено для пристыковки к МКС корабля с новым экипажем – "Союз МС-04" стартует к станции 20 апреля 2017 с Байконура.

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