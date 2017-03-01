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Китаянка родила близнецов через шесть дней после прошлых родов

02.03.2017 12:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Тридцатилетняя женщина родила двух девочек через шесть дней после рождения мальчика в китайском городе Ичан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство China News Service.

Китаянка родила близнецов через шесть дней после прошлых родов
Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Женщина не могла забеременеть в течение четырех лет. В августе прошлого года она узнала, что ждет тройняшек. 21 февраля родился мальчик весом 1,44 кг, затем схватки прекратились. Врач приняла решение не делать кесарево сечение, а продолжить беременность. В итоге близняшки родились естественным путем 27 числа.

Сообщается, что это был первый подобный случай за двадцатилетнюю медицинскую практику лечащего врача. Дети появились на свет раньше положенного срока, поэтому у них очень маленький вес. Сейчас новорожденные находятся в больнице под постоянным наблюдением врачей.

 
 
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Тридцатилетняя женщина родила двух девочек через шесть дней после рождения мальчика в китайском городе Ичан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное...

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