Пользователь BlaBlaCar рассказал о случае, когда он смог по объявлению в сервисе проехать из Сызрани в Самару на тепловозе. Об этом сообщило местное издание News163 .



Фото: dailymotion.com

Журналистам о необычном опыте рассказал путешественник по имени Владимир. По его словам, он хотел доехать из Сызрани в Самару. Водитель предложил ему поездку за 200 российских рублей (примерно 6,5 белорусских) и попросил ждать на вокзале.

«Когда был на месте, позвонил еще раз, чтобы уточнить номер машины. Мне сказали: „Поднимайся на мост, иди к четвертому пути“, — рассказал пассажир. — Вот тут я растерялся. Совсем не ожидал, что поедем на поезде, а не на авто. <…> На перроне меня встретил улыбчивый мужчина, пригласил в тепловоз и за 2,5 часа доставил из Сызрани в Самару. По дороге угостил чаем из термоса. В той поездке я был единственный пассажир».

BlaBlaCar — это интернет-сервис, который позволяет водителю разделить стоимость поездки с попутчиками. Предназначен он для автомобилистов.

«Честно говоря, эта новость для нас стала сюрпризом, — прокомментировал изданию „ Роем! “ глава российского офиса BlaBlaCar Алексей Лазоренко. — В целом, это, конечно, добрая история с хорошим концом. <.> Однако BlaBlaCar — это сообщество автомобильных попутчиков. Как это смешно не звучит, но использование тепловозов на нашем сервисе запрещено. Мы постараемся узнать имя этого пользователя и сделаем его предупреждение, чтобы он больше так не делал».