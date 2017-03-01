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Российский машинист подвез клиента BlaBlaCar на тепловозе
02.03.2017 14:22 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Пользователь BlaBlaCar рассказал о случае, когда он смог по объявлению в сервисе проехать из Сызрани в Самару на тепловозе. Об этом сообщило местное издание
Журналистам о необычном опыте рассказал путешественник по имени Владимир. По его словам, он хотел доехать из Сызрани в Самару. Водитель предложил ему поездку за 200 российских рублей (примерно 6,5 белорусских) и попросил ждать на вокзале.
«Когда был на месте, позвонил еще раз, чтобы уточнить номер машины. Мне сказали: „Поднимайся на мост, иди к четвертому пути“, — рассказал пассажир. — Вот тут я растерялся. Совсем не ожидал, что поедем на поезде, а не на авто. <…> На перроне меня встретил улыбчивый мужчина, пригласил в тепловоз и за 2,5 часа доставил из Сызрани в Самару. По дороге угостил чаем из термоса. В той поездке я был единственный пассажир».
BlaBlaCar — это интернет-сервис, который позволяет водителю разделить стоимость поездки с попутчиками. Предназначен он для автомобилистов.
«Честно говоря, эта новость для нас стала сюрпризом, — прокомментировал изданию „
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Пользователь BlaBlaCar рассказал о случае, когда он смог по объявлению в сервисе проехать из Сызрани в Самару на тепловозе. Об этом сообщило местное издание News163.
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