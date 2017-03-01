OKI Europe Ltd объявила о выходе нового полноцветного МФУ А4 формата в дополнение к обновленному портфолио полноцветных устройств осенью 2016 года, которые обеспечивают высокое качество печати и расширенную функциональность для организаций любого размера, помогая им подчеркнуть уникальность своего бизнеса.



Новый МФУ MC563dn впечатляет скоростью печати (30стр/мин) и высоким качеством отпечатков (1200х1200dpi), при этом обеспечивает мощные функции безопасности, такие как Private Print и вывод на печать по карте Card Release, позволяющие пользователям просматривать все задания печати.



Новая линейка полноцветных принтеров и МФУ OKI исключительно хорошо восприняты рынком с самого момента их запуска в октябре прошлого года. MC563dn является прекрасным дополнением к новому портфолио, предлагая высокую производительность и функции безопасности как у «умного» МФУ M573dn, открывая серию MC500 для более широкого рынка, - комментирует Анна Доррингтон, старший маркетинг-менеджер по продуктам компании OKI Europe Ltd.



Новое полноцветное МФУ MC563dn предлагает улучшенные функции безопасности с целью обеспечения доступа к конфиденциальным документам только авторизованному персоналу.

Private Print обеспечивает функции безопасности, отправляя закодированный документ на принтер, который автоматически удаляется с памяти устройства после печати. MC563dn совместим с Gigabit Ethernet, что обеспечивает быструю передачу больших цветных файлов по сети. Для данного устройства доступна мобильная печать со смартфонов и планшетов, поддержка виртуального принтера Google 2.0, а также совместимость с AirPrint от Apple Inc.



Благодаря исключительным возможностям использования различных носителей универсальное МФУ MC563dn позволяет легко печатать внутри компании офисные документы, а также широкий ряд других материалов, например рабочие документы от А6 формата, баннеры длиной 1320 мм, карточки плотностью до 220 г/кв.м, и другие маркетинговые материалы.

MC563dn легко настраивать и использовать с помощью различных экологичных функций, включая двустороннюю печать в стандартной комплектации, которые помогают экономить электроэнергию и уменьшать эксплуатационные расходы. MC563dn также имеет дополнительную поддержку в формате видео-руководства "как сделать" , что делает его легким в эксплуатации и обслуживании.



Новый MC563dn идеально подходит для компаний, которым необходимы функции печати, копирования, сканирования и факса и высококачественные, сверхбыстрые результаты печати. Дополнительная память, поддержка различных носителей и функции безопасности делают МФУ MC563dn идеальным выбором для предприятий малого и среднего бизнеса или рабочих групп.



Кроме того принтеры и МФУ OKI традиционно являются более надежными, благодаря применению технологии цифровой светодиодной печати, в реализации которой используется меньшее количество движущихся частей. На OKI действует стандартная 3-х летняя гарантия при условии регистрации продукции в течение 30 дней с момента покупки у официального дилера в Украине.



Новые продукты доступны для заказа у авторизованных партнеров компании OKI на территории Украины ( http://www.oki.com/by/printing/dealer-locator/index.html ).



Технические характеристики MC563dn



- Скорость печати: 30стр/мин



- Время выхода первой страницы: 7.5 сек.



- Качество печати (разрешение): 1200 dpi



- Емкость бумаги: Стандартный лоток 250 листов; многоцелевой лоток 100 листов; дополнительный лоток - 530 X 2



- Память: 1GB RAM + 3GB eMMc



- Сеть: Gigabit, WiFi (опционально)



- USB: 2.0 device X 1; USB 2.0 host X 2



- Дуплекс в стандартной комплектации



- Ресурс тонера CMY: 1.5k/6k, K: 1.5K/7K @ISO



- Барабан: 30K CMYK



- Mobile: AirPrint; Google Cloud Print 2.0



- В комплекте: Инструкции по эксплуатации, начальный тонер-картридж x 4,



фотобарабан x 4, кабель питания, диск DVD-ROM, телефонный кабель



Об OKI Europe Limited



OKI Europe Limited является дочерним предприятием корпорации OKI Data (OKI Data Corporation), мирового производителя продукции для профессиональной внутриофисной бизнес-печати, приложений и сервисов, создаваемой с целью увеличения эффективности бизнеса «сегодня и завтра». Компания имеет репутацию одного из ведущего производителя решений для печати в Европе по показателям объемов и стоимости поставляемой продукции.



Спектр продукции OKI Europe включает в себя шесть различных сегментов: полноцветные и монохромные принтеры, многофункциональные устройства, в которых объединены функции печати, копирования, сканирования и факса, а также серийные матричные принтеры, факсы и специализированные POS-принтеры. Основанная в 1990 году, OKI Europe сегодня включает около 1,100 сотрудников, 21 офис по продажам и предприятий производства и представлена в 60 странах в регионе EMEA.



Более детальную информацию о компании можно найти на сайте http://www.oki.com/by.



OKI Data Corporation является дочерней компанией корпорации Oki Electric Industry Co. Ltd. с главным офисом в г. Токио. Корпорация основана в 1881 года и является производителем телекоммуникационного оборудования номер один в Японии.

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