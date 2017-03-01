beCloud представил сегодня свои проекты в области cloud-технологий — крупнейший в Беларуси Республиканский центр обработки данных и Республиканскую облачную платформу. Облачная платформа размещается на базе дата-центра и уже доступна в тестовом режиме государственным и коммерческим организациям.

В beCloud говорят, что глобальная цель их проектов — создание национальной облачной платформы, которая позволит государству и бизнесу существенно снизить затраты на IT.





Максимальная степень надежности

Дата-центр beCloud спроектирован и построен в соответствии с международными стандартами TIER III Design и TIER III Facility, сертифицирован по Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

Это первый и единственный в Беларуси центр обработки данных, прошедший сертификацию подобного уровня, что свидетельствует о наиболее высокой степени надежности и безопасности систем на уровне 99,982%, сообщает beCloud.

Центр обработки данных размещен на территории в 12 тысяч квадратных метров, проектом предусмотрена установка 624 серверных стоек. Одной из ключевых особенностей РЦОД является использование модульного решения с применением технологии pre-fabricated design, что дает возможность вводить дата-центр в эксплуатацию поэтапно — 4 этапа по 156 стоек в каждом.





























Первый этап проекта, начиная с разработки проектной документации и заканчивая вводом в эксплуатацию, был осуществлен за 9 месяцев. Все системы реализованы по схеме N+1 («necessary + 1» — «необходимое + 1 запасное») с возможностью расширения.

Надежность электроснабжения РЦОД обеспечивается за счет использования дизель — генераторных установок и источников бесперебойного питания. Суммарная потребляемая мощность итогового решения составит 7,2 МВт.





Объект оснащен комплексной системой контроля доступа, шлюзовой системой прохода между помещениями, видеонаблюдением, специальными датчиками. Доступ в РЦОД осуществляется по смарт-картам. История входов и выходов всех посетителей дата-центра автоматически заносится в базу данных.





Белорусы интересуются «облаком»

«Интерес белорусов к облачным технологиям за последний год значительно возрос. По оценкам экспертов, объем продаж облачных услуг Iaas/Saas в Беларуси в 2016 году вырос до $ 10 млн. А к 2020-му году объем мирового рынка облачных сервисов превысит продажу традиционных IT-услуг», — рассказал Сергей Поблагуев.

По словам топ-менеджера, с помощью их платформы можно создать IT-инфраструктуру небольшого предприятия, и для этого потребуется до 25 минут рабочего времени.