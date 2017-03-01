МИНСК, 2 мар — Sputnik. Новые подходы к производству продуктов питания на основании Технических условий обсуждали в четверг на заседании Межведомостного координационного совета по проблемам питания при Национальной академии наук Беларуси.

Мониторинг показателей качества и безопасности пищевых продуктов, производимых по ТУ и СТБ (национальный ГОСТ), показал, что мелкие производители порой злоупотребляют возможностями ТУ и стараются удешевить продукцию в ущерб качеству.

Хрящи и кости вместо мяса

По СТБ в колбасе должно быть жестко обозначенное количество мяса. ТУ позволяет импровизировать.

Зачастую в мясную продукцию, произведенную по ТУ, вместо мяса закладывают дешевые заменители, которые позволяют сэкономить производителю и одновременно существенно снижают пищевую ценность продукта, рассказала на заседании начальник Республиканского контрольно-испытательного комплекса по качеству и безопасности продуктов питания РУП НПЦ НАН Беларуси по продовольствию Ирина Почицкая.

"Например, коллагеновый белок. Это бюджетный заменитель мяса, получаемый из сухожилий, хрящей и костей. Он часто замаскирован на этикетке словами "животный белок" либо "белковый стабилизатор". Его биологическая ценность крайне низкая", — рассказала Почицкая.

Среди других популярных заменителей — соевый белок и так называемое "мясо птицы мехобвалки".

"Мясо птицы мехобвалки производят из соединительной ткани и костей с небольшими остатками филе. Когда производители говорят, что оно подобно натуральному мясу птицы — это лукавство. Поскольку фарш делают не из мышц, в итоге в фарше с этим заменителем жиров получается гораздо больше, чем белков", — заметила Почицкая.

Полностью отказываться от ТУ не стоит

Разработка государственного стандарта требует много времени, поскольку подразумевает согласования и исследования ряда специалистов и ведомств.

"А технические условия позволяют оперативно вывести на рынок новые продукты. Это не всегда плохо. В частности, шоколад, который производят наши кондитерские предприятия, делается по ТУ, разработанным самим предприятием. В итоге этот натуральный шоколад по показателям качества даже лучшие, чем по СТБ", — заметила Почицкая.

Решить проблему могли бы особые требования к специалистам-разработчикам ТУ на предприятиях. Они должны обладать особыми компетенциями. С этой инициативой и выступили создатели доклада из НПЦ по продовольствию.