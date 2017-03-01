﻿ ГОСТ против ТУ: в НАН Беларуси рассказали, из чего делают колбасу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

ГОСТ против ТУ: в НАН Беларуси рассказали, из чего делают колбасу

02.03.2017 16:35 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 мар — Sputnik. Новые подходы к производству продуктов питания на основании Технических условий обсуждали в четверг на заседании Межведомостного координационного совета по проблемам питания при Национальной академии наук Беларуси.

ГОСТ против ТУ: в НАН Беларуси рассказали, из чего делают колбасу
© flickr.com/ Schrift-Architekt.de
Брестский мясокомбинат заплатит штраф за колбасный бренд "От бабушки"

Мониторинг показателей качества и безопасности пищевых продуктов, производимых по ТУ и СТБ (национальный ГОСТ), показал, что мелкие производители порой злоупотребляют возможностями ТУ и стараются удешевить продукцию в ущерб качеству.

Хрящи и кости вместо мяса

По СТБ в колбасе должно быть жестко обозначенное количество мяса. ТУ позволяет импровизировать.

Зачастую в мясную продукцию, произведенную по ТУ, вместо мяса закладывают дешевые заменители, которые позволяют сэкономить производителю и одновременно существенно снижают пищевую ценность продукта, рассказала на заседании начальник Республиканского контрольно-испытательного комплекса по качеству и безопасности продуктов питания РУП НПЦ НАН Беларуси по продовольствию Ирина Почицкая.

"Например, коллагеновый белок. Это бюджетный заменитель мяса, получаемый из сухожилий, хрящей и костей. Он часто замаскирован на этикетке словами "животный белок" либо "белковый стабилизатор". Его биологическая ценность крайне низкая", — рассказала Почицкая.

ГОСТ против ТУ: в НАН Беларуси рассказали, из чего делают колбасу
© Pixabay.com
Быть бобру: станет ли колбаса из дикого грызуна национальным трендом?

Среди других популярных заменителей — соевый белок и так называемое "мясо птицы мехобвалки".

"Мясо птицы мехобвалки производят из соединительной ткани и костей с небольшими остатками филе. Когда производители говорят, что оно подобно натуральному мясу птицы — это лукавство. Поскольку фарш делают не из мышц, в итоге в фарше с этим заменителем жиров получается гораздо больше, чем белков", — заметила Почицкая.

Полностью отказываться от ТУ не стоит

Разработка государственного стандарта требует много времени, поскольку подразумевает согласования и исследования ряда специалистов и ведомств.

"А технические условия позволяют оперативно вывести на рынок новые продукты. Это не всегда плохо. В частности, шоколад, который производят наши кондитерские предприятия, делается по ТУ, разработанным самим предприятием. В итоге этот натуральный шоколад по показателям качества даже лучшие, чем по СТБ", — заметила Почицкая.

Решить проблему могли бы особые требования к специалистам-разработчикам ТУ на предприятиях. Они должны обладать особыми компетенциями. С этой инициативой и выступили создатели доклада из НПЦ по продовольствию.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Производить продукты питания только в соответствии с требованиями ГОСТа специалисты считают неразумным – длительное согласование Госстандарта тормозит выход...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
12 тысяч квадратных метров и 624 серверных стоек: в Беларуси представлен крупнейший ЦОД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика