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В Сирии замечена колонна необычных ракетных комплексов

02.03.2017 17:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Целая колонна российских грузовиков ГАЗ-3308 «Садко», оснащенных реактивными снарядами на самодельных пусковых установках, была сфотографирована в Сирии.

В Сирии замечена колонна необычных ракетных комплексов
Фото: diana-mihailova.livejournal.com

По сведениям блога diana_mihailova, специализирующегося на военных новостях, эти установки принадлежат 4-ой дивизии сирийской правительственной армии, а сами снимки были сделаны в Дамаске.

В Сирии замечена колонна необычных ракетных комплексов
Фото: diana-mihailova.livejournal.com

Вероятнее всего, на грузовики смонтированы пусковые установки с самодельными реактивными снарядами Falaq-2, калибр которых — 333 мм, дальность — около 10 км. Начальная скорость реактивных снарядов небольшая — 376 м/с. Масса осколочно-фугасной боевой части — 117 кг. Этого хватает, чтобы обеспечить 300 метровый радиус поражения осколками.

В Сирии замечена колонна необычных ракетных комплексов
Фото: Al-Zahraa Aleppo News

Похожая реактивная система была замечена во время боев за Алеппо в 2012 году. тогда ее применили проправительственные силы. Сама установка была смонтирована на шасси неизвестного иностранного грузовика.

 
 
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Целая колонна российских грузовиков ГАЗ-3308 «Садко», оснащенных реактивными снарядами на самодельных пусковых установках, была сфотографирована в Сирии.

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