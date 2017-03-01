Целая колонна российских грузовиков ГАЗ-3308 «Садко», оснащенных реактивными снарядами на самодельных пусковых установках, была сфотографирована в Сирии.



Фото: diana-mihailova.livejournal.com

По сведениям блога diana_mihailova, специализирующегося на военных новостях, эти установки принадлежат 4-ой дивизии сирийской правительственной армии, а сами снимки были сделаны в Дамаске.



Фото: diana-mihailova.livejournal.com

Вероятнее всего, на грузовики смонтированы пусковые установки с самодельными реактивными снарядами Falaq-2 , калибр которых — 333 мм, дальность — около 10 км. Начальная скорость реактивных снарядов небольшая — 376 м/с. Масса осколочно-фугасной боевой части — 117 кг. Этого хватает, чтобы обеспечить 300 метровый радиус поражения осколками.



Фото: Al-Zahraa Aleppo News

Похожая реактивная система была замечена во время боев за Алеппо в 2012 году. тогда ее применили проправительственные силы. Сама установка была смонтирована на шасси неизвестного иностранного грузовика.