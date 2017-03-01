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В Сирии замечена колонна необычных ракетных комплексов
02.03.2017 17:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Целая колонна российских грузовиков ГАЗ-3308 «Садко», оснащенных реактивными снарядами на самодельных пусковых установках, была сфотографирована в Сирии.
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Вероятнее всего, на грузовики смонтированы пусковые установки с самодельными реактивными снарядами
Похожая реактивная система была замечена во время боев за Алеппо в 2012 году. тогда ее применили проправительственные силы. Сама установка была смонтирована на шасси неизвестного иностранного грузовика.
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Целая колонна российских грузовиков ГАЗ-3308 «Садко», оснащенных реактивными снарядами на самодельных пусковых установках, была сфотографирована в Сирии.
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