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В могиле французской аристократки нашли чужое сердце
02.03.2017 17:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
«Подарить сердце» — это, возможно, не только сентиментальное выражение. В гробу аристократки, жившей в XVII веке, обнаружили сердце ее мужа. Где находится ее собственное сердце, пока неизвестно. Об этом рассказало издание
Аристократка Луиза де Куэнго умерла в 1656 году в возрасте 65 лет. Ее муж — рыцарь Туссен де Перрьен — погиб на семь лет раньше.
Де Куэнго похоронили на кладбище якобинского монастыря во французском городе Ренн. В 2014 году могилы решили перенести, чтобы построить на этом месте конференц-центр. Захоронениями занялись ученые из французского Института превентивной археологии.
В гробу де Куэнго обнаружили пять в свинцовых урн форме сердец. В каждой из них было забальзамированное настоящее человеческое сердце. С помощью современных методов медицинской визуализации ученые смогли рассмотреть каждое из них.
На контейнерах значились имена людей. Один из них был мужем аристократки, об остальных четырех сейчас ничего не известно. Сердца были изъяты вместе с основными кровеносными сосудами и окружены зернами и растительными волокнами.
О том, что сердце мужа нашлось в гробу жены, ученые
Ученые считают, что раздельное захоронение тела и сердца позволяло таким покровителям церкви, как Туссен де Перрьен быть погребенными в двух местам и проявить сентиментальные чувства.
Тело самой Луизы де Куэнго в свинцовом гробу мумифицировалось естественным образом. Ученые смогли рассмотреть даже ее одежду: шерстяное платье, рубашку и туфли на пробковой подошве.
Исследователи заметили, что после смерти аристократки из ее груди также изъяли сердце и другие органы, а после сшили тело. Сейчас в теле де Куэнго нет сердца, никто не знает, где оно находится.
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«Подарить сердце» — это, возможно, не только сентиментальное выражение. В гробу аристократки, жившей в XVII веке, обнаружили сердце ее мужа. Где находится...
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