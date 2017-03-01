﻿ В могиле французской аристократки нашли чужое сердце. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В могиле французской аристократки нашли чужое сердце

02.03.2017 17:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

«Подарить сердце» — это, возможно, не только сентиментальное выражение. В гробу аристократки, жившей в XVII веке, обнаружили сердце ее мужа. Где находится ее собственное сердце, пока неизвестно. Об этом рассказало издание Live Science.

В могиле французской аристократки нашли чужое сердце
Луиза де Куэнка в представлении художника. Изображение: Colleter et al. / livescience.com

Аристократка Луиза де Куэнго умерла в 1656 году в возрасте 65 лет. Ее муж — рыцарь Туссен де Перрьен — погиб на семь лет раньше.

Де Куэнго похоронили на кладбище якобинского монастыря во французском городе Ренн. В 2014 году могилы решили перенести, чтобы построить на этом месте конференц-центр. Захоронениями занялись ученые из французского Института превентивной археологии.

В гробу де Куэнго обнаружили пять в свинцовых урн форме сердец. В каждой из них было забальзамированное настоящее человеческое сердце. С помощью современных методов медицинской визуализации ученые смогли рассмотреть каждое из них.

В могиле французской аристократки нашли чужое сердце
Фото: Colleter et al. / livescience.com
В могиле французской аристократки нашли чужое сердце
Фото: Colleter et al. / livescience.com

На контейнерах значились имена людей. Один из них был мужем аристократки, об остальных четырех сейчас ничего не известно. Сердца были изъяты вместе с основными кровеносными сосудами и окружены зернами и растительными волокнами.

О том, что сердце мужа нашлось в гробу жены, ученые рассказывали еще в 2015 году. Сейчас же они опубликовали научную работу об исследовании находки и ее фотографии.

Ученые считают, что раздельное захоронение тела и сердца позволяло таким покровителям церкви, как Туссен де Перрьен быть погребенными в двух местам и проявить сентиментальные чувства.

В могиле французской аристократки нашли чужое сердце
Фото: Colleter et al. / livescience.com

Тело самой Луизы де Куэнго в свинцовом гробу мумифицировалось естественным образом. Ученые смогли рассмотреть даже ее одежду: шерстяное платье, рубашку и туфли на пробковой подошве.

Исследователи заметили, что после смерти аристократки из ее груди также изъяли сердце и другие органы, а после сшили тело. Сейчас в теле де Куэнго нет сердца, никто не знает, где оно находится.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Подарить сердце» — это, возможно, не только сентиментальное выражение. В гробу аристократки, жившей в XVII веке, обнаружили сердце ее мужа. Где находится...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
В Сирии замечена колонна необычных ракетных комплексов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика