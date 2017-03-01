«Подарить сердце» — это, возможно, не только сентиментальное выражение. В гробу аристократки, жившей в XVII веке, обнаружили сердце ее мужа. Где находится ее собственное сердце, пока неизвестно. Об этом рассказало издание Live Science .



Луиза де Куэнка в представлении художника. Изображение: Colleter et al. / livescience.com

Аристократка Луиза де Куэнго умерла в 1656 году в возрасте 65 лет. Ее муж — рыцарь Туссен де Перрьен — погиб на семь лет раньше.

Де Куэнго похоронили на кладбище якобинского монастыря во французском городе Ренн. В 2014 году могилы решили перенести, чтобы построить на этом месте конференц-центр. Захоронениями занялись ученые из французского Института превентивной археологии.

В гробу де Куэнго обнаружили пять в свинцовых урн форме сердец. В каждой из них было забальзамированное настоящее человеческое сердце. С помощью современных методов медицинской визуализации ученые смогли рассмотреть каждое из них.



Фото: Colleter et al. / livescience.com



Фото: Colleter et al. / livescience.com

На контейнерах значились имена людей. Один из них был мужем аристократки, об остальных четырех сейчас ничего не известно. Сердца были изъяты вместе с основными кровеносными сосудами и окружены зернами и растительными волокнами.

О том, что сердце мужа нашлось в гробу жены, ученые рассказывали еще в 2015 году. Сейчас же они опубликовали научную работу об исследовании находки и ее фотографии .

Ученые считают, что раздельное захоронение тела и сердца позволяло таким покровителям церкви, как Туссен де Перрьен быть погребенными в двух местам и проявить сентиментальные чувства.



Фото: Colleter et al. / livescience.com

Тело самой Луизы де Куэнго в свинцовом гробу мумифицировалось естественным образом. Ученые смогли рассмотреть даже ее одежду: шерстяное платье, рубашку и туфли на пробковой подошве.

Исследователи заметили, что после смерти аристократки из ее груди также изъяли сердце и другие органы, а после сшили тело. Сейчас в теле де Куэнго нет сердца, никто не знает, где оно находится.