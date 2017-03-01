Компания Samsung официально представила защищенный смартфон Galaxy Xcover 4. Устройство соответствует военному стандарту MIL-STD 810G, который гарантирует защиту от ударов, вибрации и перепадов температур. А сертификат IP68 говорит о возможности погружения смартфона на 1,5 метра в воду и полной защите от проникновения пыли.





Новинка располагает 4,99-дюймовым экраном с разрешением 1280 x 720 пикселей, четыерхъядерным процессором с тактовой частотой 1,4 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной расширяемой памяти, 13- и 5-мегапиксельной камерами, а также аккумуляторной батареей емкостью 2800 мАч. Работает устройство под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Смартфон Samsung Galaxy Xcover 4 поступит в продажу в апреле по цене 259 евро.