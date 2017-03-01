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Представлен защищенный смартфон Samsung Galaxy Xcover 4

02.03.2017 14:07 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Samsung официально представила защищенный смартфон Galaxy Xcover 4. Устройство соответствует военному стандарту MIL-STD 810G, который гарантирует защиту от ударов, вибрации и перепадов температур. А сертификат IP68 говорит о возможности погружения смартфона на 1,5 метра в воду и полной защите от проникновения пыли.

Представлен защищенный смартфон Samsung Galaxy Xcover 4

Новинка располагает 4,99-дюймовым экраном с разрешением 1280 x 720 пикселей, четыерхъядерным процессором с тактовой частотой 1,4 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной расширяемой памяти, 13- и 5-мегапиксельной камерами, а также аккумуляторной батареей емкостью 2800 мАч. Работает устройство под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Смартфон Samsung Galaxy Xcover 4 поступит в продажу в апреле по цене 259 евро.

 
 
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Компания Samsung официально представила защищенный смартфон Galaxy Xcover 4. Устройство соответствует...

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