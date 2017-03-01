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Оснащенный двумя экранами смартфон HTC U Ultra поступил в продажу

02.03.2017 14:45 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В продажу поступил флагманский смартфон HTC U Ultra, оснащенный дополнительным экраном для пиктограмм и иконок.

Основной экран устройства характеризуется 5,7-дюймовой матрицей с разрешением 2560 x 1440 пикселей, защиту которой обеспечивает стекло Gorilla Glass 5. Над ним расположен дополнительный 2-дюймовый экран с разрешением 160 x 1040 пикселей. Он полностью независимый и может использоваться для отображения уведомлений и дополнительной информации.

В качестве аппаратной основы выступает прошлогодний процессор Qualcomm Snapdragon 821, в помощь которому установлено 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ расширяемой памяти. Есть также 12-мегапиксельная основная камера UltraPixel 2 с двухцветной вспышкой, оптической стабилизацией и лазерным автофокусом. Для селфи предусмотрена 15-мегапиксельная камера.

Еще устройство располагает сканером отпечатков пальцев, портом USB Type-C и аккумуляторной батареей емкостью 3000 мАч с технологией быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Стандартного разъема для наушников нет. В качестве операционной системы установлена Android 7.0 Nougat.

Стоимость модели с 64 ГБ памяти составляет $750. Версия на 128 ГБ и с сапфировым стеклом пока недоступна.

 
 
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