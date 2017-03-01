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Объявлена стоимость GeForce GTX 1080 Ti в России, Украине и Казахстане

02.03.2017 14:31 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания NVIDIA огласила рекомендованные розничные цены на графический ускоритель GeForce GTX 1080 Ti в России, Украине и Казахстане. В упомянутых странах новинка поступит в продажу 10 марта по цене 52 990 рублей, 24 590 гривен и 280 000 тенге соответственно.

Объявлена стоимость GeForce GTX 1080 Ti в России, Украине и Казахстане

На сегодняшний день GeForce GTX 1080 Ti является самой мощной видеокартой в мире. Она имеет 3584 ядер CUDA, 352-разрядную шину и 11 ГБ памяти GDDR5X с быстродействием 11 Гбит/с. Базовая тактовая частота GPU составляет 1480 МГц, повышенная – 1582 МГц. Энергопотребление карточки находится на уроне 250 Вт. К блоку питания рекомендуемой мощности 600 Вт она подключается посредством 6- и 8-контактных коннекторов.

NVIDIA утверждает, что производительность нового флагмана в среднем на 35% выше по сравнению с GeForce GTX 1080.

 
 
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Компания NVIDIA огласила рекомендованные розничные цены на графический ускоритель GeForce GTX 1080 Ti в России,...

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