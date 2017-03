Ролевая игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild удостоилась максимальной оценки от авторитетного японского издания Famitsu. Обозреватели назвали главную игру для приставки Nintendo Switch «настоящим шедевром» и поставили ей 40 баллов из 40 возможных. Обзор игры занял 42 страницы, выдержек пока нет, сообщает InGame .





В Breath of the Wild Линку после столетнего сна предстоит выяснить причины упадка королевства Хайрул. Разработчики обещают открытый мир беспрецедентного масштаба, для исследования которого потребуется различная одежда и разнообразное снаряжение. Также заявлены более сотни святилищ с разными головоломками, широкий ассортимент оружия, враги всех форм и размеров.

Релиз The Legend of Zelda: Breath of the Wild состоится 3 марта. Игра выйдет полностью на русском языке в версиях для Wii U и Nintendo Switch.