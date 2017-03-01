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Цепкало освобожден от должности директора Администрации ПВТ

02.03.2017 15:50 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Цепкало освобожден от должности директора Администрации ПВТ

Валерий Цепкало освобожден от должности директора государственного учреждения «Администрация Парка высоких технологий».

Соответствующее распоряжение президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 2 марта, сообщает TUT.BY со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Парк высоких технологий действует в Беларуси больше 10 лет, Валерий Цепкало возглавлял его с момента создания. Несмотря на динамичное развитие отрасли в последнее время, не все ставившиеся при создании особого режима задачи были решены, что в последнее время вызывало дискуссии экспертов и участников рынка.

Цепкало освобожден от должности директора Администрации ПВТ

В 2016 году экспорт и объем привлеченных иностранных инвестиций Парка высоких технологий увеличились на 16%. Объем производства компьютерных программ в 2016 году составил 1 790,2 миллиона рублей, или $904,4 миллиона, обеспечив годовой темп роста на уровне 42% (с учетом изменения курса доллара и дефлятора ВВП — 19%). В июле прошлого года Валерий Цепкало предположил, что по итогам года ПВТ может заработать миллиард долларов, однако этого не произошло.

 
 
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