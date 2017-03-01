Компания Electronic Arts анонсировала бесплатные выходные в Battlefield 1. Опробовать игру можно в период с 3 по 6 марта на PC и Xbox One, сообщает InGame .

Подписчики Xbox Live Gold на Xbox One смогут повоевать с 20:00 (МСК) 3 марта до 10:59 (МСК) 6 марта. В этот период будет доступна полная версия Battlefield 1 в сетевом режиме.





Пробная версия Battlefield 1 в Origin даст вам возможность сыграть в Battlefield 1 бесплатно, загрузить ее можно будет с 16:00 (МСК) 3 марта по 21:00 (МСК) 6 марта.

Вы получите 10 часов игрового времени и 4 сетевых режима на 5 картах. Также вам будут доступны две первые военные истории из одиночной кампании.

Прогресс и достижения, полученные за этот период, останутся у вас и перейдут в игру, если вы захотите купить ее.