﻿ В Великобритании создали "умный презерватив". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Великобритании создали "умный презерватив"

03.03.2017 10:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Британский производитель презервативов представил устройство под названием i.Con, которое выполняет функцию фитнес-трекера для секса. На гаджет обратило внимание издание Mashable.

В Великобритании создали "умный презерватив"
Изображение: British Condoms / mashable.com

i.Con — это эрекционное кольцо с множеством датчиков. Оно может фиксировать «среднюю скорость» активности, общее количество движений, и количество израсходованных калорий.

Данные с устройства можно передать на смартфон через порт micro USB, просмотреть их можно с помощью мобильного приложения. Заряжается гаджет через подключение к компьютеру.

Кольцо изготовлено из прочного синтетического каучука, датчики размещены в небольшом водонепроницаемом блоке из углеволокна. Создатели утверждают, что прибор никак не влияет на ощущения пользователя и партнера во время секса.

Хотя производитель называет i.Con «умным презервативом», прибор не предохраняет от венерических заболеваний и нежелательной беременности. Однако, по утверждению создателей, он оснащен экспресс-тестом на венерические заболевания. Если гаджет обнаруживает белки инфекций, передающихся половым путем, он отправляет сигнал тревоги на смартфон владельца.

Стоит новинка около 73 долларов США. Производитель планирует продавать гаджет по всему миру при условии достаточного количества предзаказов.

 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британский производитель презервативов представил устройство под названием i.Con, которое выполняет функцию фитнес-трекера для секса. На гаджет обратило внимание...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Изобретение белорусов, дрон-шпион и смартфон с огромной камерой: самое интересное на MWC 2017
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика