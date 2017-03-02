Британский производитель презервативов представил устройство под названием i.Con, которое выполняет функцию фитнес-трекера для секса. На гаджет обратило внимание издание Mashable .



Изображение: British Condoms / mashable.com

i.Con — это эрекционное кольцо с множеством датчиков. Оно может фиксировать «среднюю скорость» активности, общее количество движений, и количество израсходованных калорий.

Данные с устройства можно передать на смартфон через порт micro USB, просмотреть их можно с помощью мобильного приложения. Заряжается гаджет через подключение к компьютеру.

Кольцо изготовлено из прочного синтетического каучука, датчики размещены в небольшом водонепроницаемом блоке из углеволокна. Создатели утверждают, что прибор никак не влияет на ощущения пользователя и партнера во время секса.

Хотя производитель называет i.Con «умным презервативом», прибор не предохраняет от венерических заболеваний и нежелательной беременности. Однако, по утверждению создателей, он оснащен экспресс-тестом на венерические заболевания. Если гаджет обнаруживает белки инфекций, передающихся половым путем, он отправляет сигнал тревоги на смартфон владельца.

Стоит новинка около 73 долларов США. Производитель планирует продавать гаджет по всему миру при условии достаточного количества предзаказов.