На выставке MWC 2017 свои новинки показали многие мировые бренды, но звания «лучший новый смартфон» удостоился (нет, не Nokia 3310) флагман компании Sony — Xperia XZ Premium.

Xperia XZ Premium обошел всех своих конкурентов и получил главную награду выставки, которую организовала ассоциация GSMA.





Напомним, он оснащается новейшим чипом Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и от 32 ГБ постоянной памяти, аккумулятором на 3200 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки и портом USB-C.

Главной «фишкой» аппарата стал его 5,5-дюймовый HDR-экран с огромным разрешением в 3840 на 2160 пикселей (4K). Не менее важной особенностью гаджета является его новая Motion Eye-камера с разрешением в 19 Мп и возможностью записи HD-видео со скоростью в 960 кадров в секунду.

О цене новинки пока ничего не известно, а в продажу он поступит ближе к лету текущего года.