﻿ Ученые: шанс возникновения жизни на экзопланетах TRAPPIST-1 выше, чем на Земле. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Ученые: шанс возникновения жизни на экзопланетах TRAPPIST-1 выше, чем на Земле

03.03.2017 15:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Астрофизики из Гарвардского университета и Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики выяснили, что вероятность возникновения жизни в системе недавно открытых экзопланет TRAPPIST-1 выше, чем на Земле. К такому выводу ученые пришли, определив шансы переноса органических молекул с одной планеты на другую, сообщает «Лента.ру».

Ученые: шанс возникновения жизни на экзопланетах TRAPPIST-1 выше, чем на Земле

В 2016 году астрономы объявили, что им удалось обнаружить систему TRAPPIST-1, в которой находятся три экзопланеты. Они вращаются вокруг красного карлика, удаленного от Земли на расстояние в 39 световых лет.

В феврале 2017 года ученые сообщили, что система на самом деле состоит из семи планет, три из которых располагаются в зоне обитаемости, то есть на них может быть жидкая вода, необходимая для зарождения жизни.

Планеты в TRAPPIST-1 удалены друг от друга на расстояние, которое в десять раз меньше дистанции Марса от Земли. По мнению ученых, это облегчает процесс переноса органических молекул с одного небесного тела на другое (панспермия).

Ученые: шанс возникновения жизни на экзопланетах TRAPPIST-1 выше, чем на Земле
Карликовая звезда TRAPPIST и ее планеты в представлении художника. Изображение: ESO/M. Kornmesser/N. Risinger (skysurvey.org)

С помощью математической модели исследователи показали, что высокая вероятность панспермии способствует абиогенезу — появлению живых организмов из неживой материи.

Исследователи также предположили, что между планетами могут переноситься живые организмы (например, споры микроорганизмов). Это увеличивает не только число обитаемых планет, но и биологическое разнообразие существ на них.

 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Астрофизики из Гарвардского университета и Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики выяснили, что вероятность возникновения жизни в системе недавно открытых...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Новый флагман Sony назван лучшим смартфоном MWC 2017
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика