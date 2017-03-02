Инвестиционная компания VP Capital, основанная Виктором Прокопеней, и инвестиционный фонд Lаrnаbеl Ventures, основанный семьей Гуцериевых, сегодня объявили о своих планах инвестировать пять миллионов долларов в технологический стартап Banuba. Флагманский проект Banuba – мобильное приложение, созданное с использованием технологий дополненной реальности.

В основе процесса разработки Banuba лежат искусственный интеллект и нейронные сети, которые могут не только распознавать объекты, но также идентифицировать мимику и читать эмоции. Кроме того, распознанные объекты можно будет дополнять разными фильтрами и эффектами. Подобные алгоритмы могут применяться не только в сфере развлечений, но и в других нишах. Например, образование.

Релиз приложения намечен на первый квартал 2017 года. Планируется, что Banuba предоставит третьим лицам доступ к разработкам.

«Дополненная реальность – едва ли не самый перспективный и быстрорастущий сегмент в мобильной индустрии. Banuba станет пионером в этой сфере, и мы рады поддержать молодую команду и ее инновационные идеи, потому что за этим – будущее», – сказал Саид Гуцериев, управляющий партнер Lаrnаbеl Ventures.

«Banuba создает уникальные решения, призванные продвинуть технологии дополненной реальности далеко вперед, – отметил Виктор Прокопеня. – Команда разработала высокотехнологичные, быстро обучающиеся алгоритмы для мобильных устройств. Еще совсем недавно относительно слабые технические возможности девайсов не давали этим технологиям развернуться на полную мощность. Сейчас же, когда характеристики мобильных гаджетов улучшаются с каждым днем, возникает множество областей для применения дополненной реальности. И мы уверены, что по мере развития технологий Banuba будет разрабатывать новые инновационные решения».

«Banuba – молодая команда, которая живет идеей, – сказал Вадим Нехай, глава Banuba Development. – Мы очень вдохновлены поддержкой VP Capital и Lаrnаbеl Ventures. Подобное доверие поможет нам вывести AR-технологии на новый уровень».

Справка

Lаrnаbеl Ventures

Инвестиционный фонд основан семьей Гуцериевых. Сфера инвестиционных интересов – технологический сектор.

VP Capital

Инвестиционная компания в сфере высоких технологий. Основатель компании – Виктор Прокопеня. Больше информации на https://ru.vpcapital.com .

Banuba

Компания основана в 2016. Разрабатывает мобильные приложения на основе технологий дополненной реальности. Офис разработки компании расположен в Минске и насчитывает более 30 высококвалифицированных специалистов-разработчиков в области искусственного интеллекта и дополненной реальности. Banuba является обладателем нескольких патентных заявок в США.

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