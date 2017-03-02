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Загадка на выходные: задача для 11-летних, которая поставила взрослых в тупик

03.03.2017 18:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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По пятницам 42.TUT.BY публикует классические задачи по логике и математике, чтобы вы могли размять мозги в выходные. Проверьте: по зубам ли вам школьное задание из Австралии?

Кадр из фильма "Вселенная Стивена Хокинга"
Кадр из фильма «Вселенная Стивена Хокинга»

Короткой задачей с дробями возмутилась мама школьницы из австралийского города Спрингфилд. Девочка учится в седьмом классе, ей 11 лет.

Полное условие не опубликовано, но, скорее всего, от школьников требуется заполнить пропуски натуральными числами так, чтобы равенства были верными. «Боб складывает две дроби, но не приводит их к наименьшему общему знаменателю», — говорится в комментарии к заданию.

Загадка на выходные: задача для 11-летних, которая поставила взрослых в тупик
Изображение: couriermail.com.au

Мама школьницы рассказала, что потратила на решение 45 минут. При этом она подключила несколько родственников, а также использовала «подсказки из интернета».

Источник: Springfield News.

Ответ мы опубликуем на этой же странице в понедельник, 6 марта.

 
 
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По пятницам 42.TUT.BY публикует классические задачи по логике и математике, чтобы вы могли размять мозги в выходные. Проверьте: по зубам ли вам школьное задание...

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