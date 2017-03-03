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Наука о сексе: что мы знаем об "основном инстинкте" и его тайнах
04.03.2017 09:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Секс — одна из самых табуированных сфер жизни. Однако за последние годы ученым удалось объяснить многое, о чем мы раньше могли только догадываться. 42.TUT.BY выбрал несколько наиболее интересных научных работ, которые описывают разные аспекты интимной близости — от частоты, необходимой для счастья, до мифа «о семи секундах».
«Каждые 7 секунд»
Вы наверняка слышали
Выяснилось, что мужчин эротические мысли посещали в среднем 19 раз в сутки, а женщин — 10. О еде и сне добровольцы вспоминали примерно так же часто.
«Рекордсмен» этих испытаний за одни сутки подумал о сексе 388 раз — в среднем каждые 3,7 минуты. Даже этот показатель никак не согласуется с мифом о «7 секундах».
Сантиметры самооценки
Для многих мужчин источником тревоги является очень интимный вопрос: размер половых органов. Правда, исследования показывают, что многие склонны себя недооценивать.
Согласно данным ученых, средняя длина мужского пениса — 9,16 сантиметров в расслабленном состоянии и 13,12 сантиметра во время эрекции. К такому выводу пришли авторы
Ученые пытались найти связь между длиной полового органа и индексом массы тела, возрастом, расой и даже размером ноги. Многие данные оказались противоречивы, явных закономерностей обнаружить не удалось. Даже жители Нигерии в средних величинах не выделялись на общемировом фоне.
А вот ожидания женщин проверить удалось. В 2015 году американские ученые
Выяснилось, что для испытуемых оптимальной для «постоянных отношений» показалась модель с длиной 16 см и охватом 12,2 см. Для «партнера на одну ночь» женщины чаще выбирали чуть более крупный образец с длиной 16,25 см и обхватом 12,7 см.
Размер имеет значение?
Вот только размеры волнуют мужчин значительно больше, чем женщин.
В 2006 году исследователи
Сексолог Кеван Уайли из Королевского госпиталя в Шеффилде
Это состояние может включать в себя «навязчивые проверочные ритуалы» и вести к серьезным психологическим расстройствам. Источником этих комплексов может стать сравнение себя с друзьями в детстве, просмотр порнографии в подростковом возрасте или неудачный эпизод в отношениях.
Тем, кто страдает от такого синдрома, ученый советует «классические методы» — самообразование или краткосрочные психотерапевтические сеансы. Также может быть полезно чаще смотреться в зеркало в полный рост.
Чаще — не всегда лучше
Еще один вопрос, который может стать поводом для тревоги: какая частота близости может считаться нормальной?
Исследователь Тим Вэдсворт (Tim Wadsworth)
Но всегда ли чаще — лучше? Канадские ученые
«Хотя более частый секс связан с более высоким уровнем счастья, эта закономерность не так сильна на частоте большей, чем один раз в неделю, —
Результаты оказались универсальны для мужчин и женщин, а также не зависели от возраста опрошенных. Правда, закономерность прослеживалась только у постоянных пар. А вот для одиночек частота не имела такого значения, важнее были оказались другие факторы.
Целомудренные «миллениалы»
Кстати, современные молодые люди вступают в близость реже, чем это делали их родители. Американские исследователи
Самыми целомудренными оказались «миллениалы» — те, кто родился в 1980—1990-х годах. Среди них к возрасту 20−24 года 15% не имели ни одного сексуального партнера.
Для тех, кто родился в 70-е и 80-е, этот показатель составлял 12%, а у представителей «поколения X», рожденных в 1960-е, «доля целомудрия» составила всего 6%.
По мнению авторов работы, так получилось потому, что в последние годы молодые люди стали дольше жить с родителями, что может подавлять их сексуальную жизнь. К тому же у них намного больше вариантов развлечений, чем было у старших поколений: компьютерные игры, фильмы и сериалы. Также авторы также не исключили влияния доступности порнографии.
Загадка женского оргазма
Гетеросексуальные женщины испытывают оргазм реже всех. Это установили исследователи из США, когда
Выяснилось, что удовольствие от близости чаще получают гетеросексуальные мужчины: 95% опрошенных рассказали, что испытывали оргазм хотя бы раз за последний месяц. Для женщин показатель оказался намного ниже — только 65%. У геев и лесбиянок это значение составило 89% и 86% соответственно.
Причин у этой проблемы может быть несколько. На способность женщины получать удовольствие от секса
Кстати, опросы на эту тему
Простой способ поправить здоровье
Секс полезен для здоровья — и это тоже факт, доказанный научно. Интимная близость не только позволяет проявить физическую активность, но и помогает снизить риск множества болезней.
Итак, записывайте: регулярный секс
Если вы женщина — регулярный секс может
Если вы мужчина, сексуальная активность дает еще больше известных плюсов:
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Секс — одна из самых табуированных сфер жизни. Однако за последние годы ученым удалось объяснить многое, о чем мы раньше могли только догадываться. 42.TUT.BY выбрал...
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