Horizon Zero Dawn — игра-событие. Прекрасная история девушки Элой в мире после катастрофы, где среди лесов и разрушенных городов рыскают механизированные животные, пленяет навсегда. Непонятный, таинственный и эклектичный мир игры удивляет, завораживает и вдохновляет на исследования. Если у вас есть PlayStation 4, то вы должны немедленно взять больничный, выдернуть телефонный шнур, отключить мобильник и отправиться навстречу приключениям. Иначе вы зря купили консоль.

Наша оценка: 9,5 из 10





О чем рассказывается в Horizon Zero Dawn?

Человеческая цивилизация в Horizon после неизвестного катаклизма была отброшена в развитии до уровня первобытнообщинного строя. Когда-то давно род людской процветал: исследовал технологии, строил роботов-помощников, создавал искусственные интеллекты, но что-то пошло не так.

Человечество стало рабом своих творений, а позже машины почти полностью уничтожили своих создателей. Но было это так давно, что ныне никто уже и не помнит, как это произошло.





Девушка-сирота Элой пытается узнать, что случилось с человечеством много столетий назад, как так оказалось, что мир населяют роботизированные версии обычных животных: робокрокодилы, робогазели, робокрабы и даже гигантские, размером с девятиэтажку, рободинозавры.

Вдобавок ко всему героиня жаждет узнать тайну своего рождения. Ни об отце, ни о матери она ничего не знает, да и в родном племени Нора никто не может ей ничего рассказать.

Единственное, что известно наверняка: Элой как-то связана с машинами и подземными бункерами Предтеч — тех, кто был раньше, и следы чьей жизни можно найти в разных уголках игрового мира.





И чем игра так необычна?

Мироустройство Horizon Zero Dawn восхищает с первых секунд. Стоит только выйти за пределы небольшого доисторического поселения, как вы попадаете в необычную вселенную, где соседствуют высокотехнологичные машины, наделенные интеллектом, отважные охотники с копьями и луками, а также полуразрушенные небоскребы и остовы машин, которые поглотила природа, как в фильме «Я — легенда».





Исследовать этот мир необычайно увлекательно. Игрок, как и Элой, находившаяся все детство в изгнании, ничего не знает об окружающей действительности. Новое племя, новая локация, новый вид агрессивного робота — встреча с ними ощущается, как небольшое открытие. Героиня удивляется увиденному, и игрок вместе с ней.

Откуда появились машины? Почему они с каждым годом становятся все более агрессивными? Что это за подземные заводы из стали, где создаются новые виды грозных машин? Их построили Предтечи или уже сами роботы?

Авторы постепенно выдают игроку (и Элой) новую порцию информации, постоянно поддерживая интригу. Находится в мире Horizon и изучать его так же интересно и приятно, как и воевать с безжалостными стальными монстрами.





Как Элой воюет при помощи копья и лука с высокотехнологичными роботами?

Боевая система — это вторая главная причина, почему Horizon Zero Dawn достойна вашего внимания, если вы хоть немного любите видеоигры. Элой — охотница, которую с рождения обучал мудрый воин Раст.

Героиня прекрасно владеет луком, копьем и прочим оружием. Но это совсем не значит, что жизнь в окружении роботизированных хищников проста и безмятежна.

Несмотря открытый мир, множество персонажей и заданий, которые они могут дать, а также на систему развития главной героини, Horizon Zero Dawn — не ролевая игра, а экшен. Поэтому прочная броня и дорогостоящее оружие не являются ультимативным залогом победы. Даже уровень Элой играет незначительную роль в схватке с врагом.





У каждого робота есть свои слабости и уязвимые детали. Если стрелять из обычного лука по корпусу какой-нибудь грозной механической машины вроде Громозева (похож на тиранозавра), то урон будет незначительным. Другое дело, если пробить броню и целится, скажем, в радар, в емкость с охладителем, в топливный элемент или в другие важные системы.

Узнать о них можно с помощью визора — специального устройства из прошлого, которое сканирует окружение. Элой нашла его еще в детстве и с тех пор с ним не расстается ни на секунду.

Визор, среди прочего, укажет, к какой стихии уязвим противник. Например, в тот же топливный элемент Громозева лучше всего стрелять огненными стрелами, а в емкость с охладителем — ледяными.





Немаловажно прямо во время боя менять оружие в зависимости от обстановки. Некоторых противников сначала лучше всего укротить специальным канатометом: Элой выстреливает одним концом веревки в робота, а другой конец забивает в землю, обездвиживая таким образом врага.

Когда стальной хищник мечется из стороны в сторону, пытаясь выпутаться, можно нейтрализовать его электрическими бомбами из пращи и в более-менее спокойной обстановке убить прицельными выстрелами из лука.

А можно устроить засаду, ведь Элой прирожденная охотница. Достаточно в нужных местах поместить растяжки при помощи специального нитемета и установить ловушки: враг помчится за вами, но угодит в западню. Таким способом можно за несколько секунд убить почти всех опасных механических тварей.





Со временем Элой научится перепрограммировать животных. На некоторых из них можно даже ездить, как на лошади из третьего «Ведьмака». Однако хищников оседлать не получится, хотя это и не нужно.

Под вашим контролем смертоносные машины будут нападать на своих собратьев — в конце заварушки игроку останется только собрать полезные ресурсы из туш поверженных противников.

А теперь представьте, что к этим механикам добавляются скрытые убийства из высокой травы или возвышенности, стрельба из лука в замедленном времени, самые причудливые комбинации летающих и наземных роботов, которых убивать нужно совершенно по-разному из нескольких видов оружия.

Бой в Horizon Zero Dawn — мероприятие напряженное и очень непредсказуемое. Чуть замешкались и не увернулись вовремя — Элой падает замертво от одного-единственного удара. Это не ролевая игра, где можно прокачаться на несколько уровней и стать машиной для убийств.

Битвы на десятом, тридцатом или пятидесятом уровне совершенно разные, но все они похожи в одном — вас убивают быстро, ведь боретесь вы против машин с синтетическими мышцами, стальными когтями и мощными процессорами, дарующими врагу превосходную реакцию.





С боем все понятно. Как дела обстоят с квестами и дополнительными активностями в Horizon Zero Dawn?

С квестами и занятиями в открытом мире все не так гладко. Во-первых, задания, которые не относятся к основной сюжетной линии, не всегда блещут оригинальностью. Если в The Witcher 3: Wild Hunt почти каждый квест — это смешная, трогательная или кровавая история (или все вместе), то в Horizon Zero Dawn все не так. Персонажи часто дают стандартные поручения найти кого-нибудь или принести важную вещь.

Бывают, конечно, квесты, приоткрывающие завесу тайны о мире машин, но они очень редки. К тому довольно солидное количество времени Элой будет занята типичными действиями в игре с открытым миром: захватом вражеских лагерей, сбором ресурсов для улучшения снаряжения, испытаниями охотников (нужно разными способами убивать машины) и поиском всевозможных секретов.





Но даже эти тривиальные занятия интересны, ведь по пути вы встретите новых монстров, с которыми непонятно как сражаться, или наткнетесь на персонажа с любопытным квестом. Хотя чаще всего вы будете ставить игру на паузу, включать фоторежим и делать тысячи скриншотов с разными настройками и фильтрами.

Horizon Zero Dawn невероятно красивая игра. Это тот редкий случай, когда работа бесконечно талантливых художников и технологическая мощь движка выдают просто феноменальную картинку, которая удивляет не только первые пятьдесят минут, но все пятьдесят часов, нужных для прохождения игры.





Авторы Horizon Zero Dawn эксплуатируют знакомые всем механики из игр с открытым миром. Кроме боевой системы и робоживотных на фоне поросшего зеленью делового центра, разрушенного сотни лет назад, ничего уникального в экшене Guerrilla почти нет.

Однако мир в Horizon настолько непохож ни на что другое, что на все условности жанра не хочется обращать никакого внимания. А хочется лишь докопаться до сути и разгадать тайны этого места.