МИНСК, 5 мар — Sputnik. Китай сдал в эксплуатацию крупнейшую в мире полупогружную плавучую буровую платформу "Ланьцзин-1" ("Синий кит-1"), сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Ее вес — 42 тысячи тонн, высота равна 37-этажному зданию, а площадь надводной палубы равна площади стандартного футбольного поля, стоимость платформы составила 700 миллионов долларов. "Ланьцзин-1" способна бурить на глубину до 15,2 километра ниже поверхности дна моря или океана, где глубина составляет свыше 3,6 километра. Телеканал отметил, что новая буровая платформа является крупнейшей платформой подобного типа.

"Ланьцзин-1" создавалась специально для работ в Южно-Китайском море, которое соединяет Северо-Восточную Азию и запад Тихого океана с Индийским океаном, Ближний Восток с Европой. С Южно-китайским морем связаны пять из десяти крупнейших в мире морских торговых маршрутов. От маршрутов через Южно-Китайское море в значительной степени зависят экономики Японии, Южной Кореи, Тайваня, Сингапура и Китая. Из 16 мировых стратегических морских путей, пролегающих в Юго-Восточной Азии, в районе Южно-Китайского моря расположены 4 пролива — Малакка, Ломбок, Сунда, Омбай-Ветар.

Несколько лет назад на дне Южно-Китайского моря были обнаружены нефтегазовые месторождения. Китайские эксперты прогнозируют, что с началом работ "Синего кита-1" страна снизит зависимость от импортных энергоресурсов и сможет стать полноценной морской державой.