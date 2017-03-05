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Искры из-под гусениц: Т-80 сделал "полицейский разворот"
06.03.2017 10:56 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
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Судя по видео, действие происходит в одной из российских воинских частей. Однако точное место действия авторы видео указывать не стали.
Т-80 называют «летающим танком». Это прозвище он получил в 1993 году, когда на выставке в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах танк во время показательного выступления заехал на трамплин, подпрыгнул, выстрелил по цели в полете, а затем с подскоком приземлился. При этом движение машины сопровождалось «самолетным» звуком — Т-80 оснащен газотурбинной силовой установкой.
Т-80 был первым советским серийным танком с газотурбинной установкой, которая давала массу преимуществ. Танк заводился одним нажатием на кнопку в любую погоду, трогаться можно было с любой передачи, хоть с четвертой — машина не дернется и не заглохнет, как это бывает с дизельной техникой.
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В сети появилось видео с танком Т-80, в котором 46-тонная боевая машина на огромной скорости совершает полицейский разворот на 180 градусов. Остроты кадрам...
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