﻿ Искры из-под гусениц: Т-80 сделал "полицейский разворот". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Искры из-под гусениц: Т-80 сделал "полицейский разворот"

06.03.2017 10:56 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В сети появилось видео с танком Т-80, в котором 46-тонная боевая машина на огромной скорости совершает полицейский разворот на 180 градусов. Остроты кадрам добавляют искры, которые сыплются из-под гусениц.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь!

Судя по видео, действие происходит в одной из российских воинских частей. Однако точное место действия авторы видео указывать не стали.

Т-80 называют «летающим танком». Это прозвище он получил в 1993 году, когда на выставке в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах танк во время показательного выступления заехал на трамплин, подпрыгнул, выстрелил по цели в полете, а затем с подскоком приземлился. При этом движение машины сопровождалось «самолетным» звуком — Т-80 оснащен газотурбинной силовой установкой.

Т-80 был первым советским серийным танком с газотурбинной установкой, которая давала массу преимуществ. Танк заводился одним нажатием на кнопку в любую погоду, трогаться можно было с любой передачи, хоть с четвертой — машина не дернется и не заглохнет, как это бывает с дизельной техникой.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В сети появилось видео с танком Т-80, в котором 46-тонная боевая машина на огромной скорости совершает полицейский разворот на 180 градусов. Остроты кадрам...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Новый принтер от Epson сделает широкоформатную печать ещё более доступной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика