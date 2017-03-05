Пользователь YouTube с ником Chris Chris опубликовал необычное видео , на котором виден «магический вертолет», летящий без помощи винтов.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



В комментариях к ролику предлагают, что это «сбой в матрице», который «будет поправлен в следующем патче», однако на самом деле оптическая иллюзия объясняется очень просто.

Если синхронизировать частоту кадров видеосъемки с частотой вращения лопастей, они будут казаться неподвижными. Выглядит это очень необычно и действительно «магически».