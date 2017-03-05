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Оптическая иллюзия: вертолет летит без помощи винтов
06.03.2017 11:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Пользователь YouTube с ником Chris Chris опубликовал необычное
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В комментариях к ролику предлагают, что это «сбой в матрице», который «будет поправлен в следующем патче», однако на самом деле оптическая иллюзия объясняется очень просто.
Если синхронизировать частоту кадров видеосъемки с частотой вращения лопастей, они будут казаться неподвижными. Выглядит это очень необычно и действительно «магически».
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Пользователь YouTube с ником Chris Chris опубликовал необычное видео, на котором виден «магический вертолет», летящий без помощи винтов.
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