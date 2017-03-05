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В британском комиссионном магазине нашли чертежи атомной подлодки

06.03.2017 12:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В комиссионном магазине в валлийском городе Портмадог обнаружили чертежи атомной подводной лодки. Документация, относящаяся к многоцелевой ракетно-торпедной подлодке «Трафальгар», была спрятана за подкладкой старого чемодана с книгами. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на BBC News.

В британском комиссионном магазине нашли чертежи атомной подлодки
Изображение: Stella Parker / BBC News

Лист с чертежами оказался довольно большим — около 1,8 метра в длину. Судя по всему, чертежи создавались как учебная документация для экипажа подлодки: лист такого размера мог висеть внутри корабля.

Кто принес в магазин чемодан, неизвестно. Работники магазина решили выставить чертежи на аукцион.

С необычными находками в комиссионных магазинах сталкиваются часто, но тут сотрудники сразу поняли, что имеют дело с чем-то особенным. «Кто-то заметил, что если нам позвонят и будут говорить с русским акцентом, лучше сразу положить трубку», — пошутила менеджер магазина Стелла Паркер.

Подводная лодка «Трафальгар» была спущена на воду в 1979 году. Ее BBC News оценила в 200 миллионов фунтов стерлингов. За 30 лет службы подлодка несла боевое дежурство в Северном ледовитом океане (в годы холодной войны), а также поддерживала международную операцию в Афганистане. В 1996 году подлодка села на мель у берегов Шотландии. В 2009 году ее списали.

 
 
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В комиссионном магазине в валлийском городе Портмадог обнаружили чертежи атомной подводной лодки. Документация, относящаяся к многоцелевой ракетно-торпедной...

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