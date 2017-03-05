﻿ Биологи раскрыли секрет "вечной молодости" голых землекопов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Биологи раскрыли секрет "вечной молодости" голых землекопов

06.03.2017 18:07 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

У голых землекопов и людей может быть больше общего, чем мы привыкли думать. Научная работа об этом опубликована в журнале Physiological Reviews, кратко об исследовании сообщает издание «Элементы».

Биологи раскрыли секрет "вечной молодости" голых землекопов
Голый землекоп. Изображение: read01.com

Голый землекоп — очень необычный грызун. Он живет под землей и выглядит, как сырая сосиска. Землекопы крайне медленно стареют: в лаборатории они могут жить до 30 лет и дольше. Другие грызуны такого же размера — например, мыши — живут раз в десять меньше.

Люди тоже выделяются среди приматов огромной продолжительностью жизни — до 122 лет (у шимпанзе максимум — 59 лет). К тому же и люди, и голые землекопы отличаются крайне высоко развитой социальностью.

Группа российских и немецких биологов проанализировала факты о том, что у голых землекопов и людей есть еще одна важная общая особенность. У обоих видов во взрослом состоянии сохраняется множество черт, характерных для детенышей или даже эмбрионов близких видов. Это явление ученые называют неотенией.

У голых землекопов специалисты насчитали 43 признака неотении. Среди них — мелкие размеры, долгая беременность, отсутствие волосяного покрова, устойчивость нейронов к аноксии (кислородному голоданию) и слабая способность к поддержанию постоянной температуры тела.

У человека тоже обнаружилось множество признаков, которые можно охарактеризовать как «детские»: например, особенности строения черепа и пониженная внутригрупповая агрессия.

Важный признак неотении у людей — продолжительность периода развития мозга. К примеру, максимальная экспрессия генов, связанных с формированием синапсов, в префронтальной коре у шимпанзе и макак наблюдается в возрасте одного года, а у человека — только в пять лет.

Исследователи считают, что между долголетием, развитой социальностью и многочисленными неотеническими чертами есть связь. По мнению авторов работы, старение повышает эффективность естественного отбора. У людей и голых землекопов социальность резко ослабляет действие естественного отбора, и поэтому стареть ради повышения его эффективности становится бессмысленно.

У людей к защищенности добавляется еще и то, что адаптация к переменчивой среде у нас теперь идет за счет культурно-социального и научно-технического развития, а не за счет биологической эволюции. Естественный отбор становится неактуален, старение как способ повысить его эффективность теряет смысл, и «генетическая программа старения» деградирует.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У голых землекопов и людей может быть больше общего, чем мы привыкли думать. Научная работа об этом опубликована в журнале Physiological Reviews, кратко об исследовании...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
В британском комиссионном магазине нашли чертежи атомной подлодки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика