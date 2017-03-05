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Spotify собрал 50 миллионов платных подписчиков, тестирует звук студийного качества

06.03.2017 15:24 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Количество платных подписчиков музыкального сервиса Spotify превысило 50 миллионов человек. Для сравнения, в марте 2016 года сервис преодолел отметку в 30 миллионов платных подписчиков, а в сентябре их было уже 40 миллионов.

Также Spotify начал тестировать услугу Spotify Hi-Fi, которая позволяет слушать музыку в студийном качестве. Пока она доступна очень узкому кругу пользователей за дополнительные $5 или $10.

Spotify собрал 50 миллионов платных подписчиков, тестирует звук студийного качества

Spotify предлагает доступ к музыке из каталога, видеоподкасты, персонализированные подборки, а также возможность создавать собственные списки воспроизведения и делиться ими. Подписка на сервис позволяет слушать музыку в высоком качестве и без рекламы. Стоит она $10 в месяц. В России и СНГ сервис официально не работает, но доступен через прокси-серверы и VPN.

Spotify работает с 2006 года и до сих пор является убыточным. Сервис отчисляет 80% полученных средств исполнителям и издателям, а остальное направляет на развитие бизнеса.

 
 
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Количество платных подписчиков музыкального сервиса Spotify превысило 50 миллионов человек. Для...

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