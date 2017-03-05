﻿ Подтвержден 5,8-дюймовый iPhone с OLED-экраном. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Подтвержден 5,8-дюймовый iPhone с OLED-экраном

06.03.2017 18:04 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Грядущей осенью компания Apple выпустит сразу три новых iPhone. Старшая модель получит 5,8-дюймовый OLED-экран, тогда как другие аппараты останутся при IPS-дисплеях. Соответствующую информацию подтвердило японское издание Nikkei.

Также источник сообщает, что новые смартфоны будут дороже предшественников. При этом цены на старшую модель могут начинаться от $1000.

Подтвержден 5,8-дюймовый iPhone с OLED-экраном

В этом году iPhone исполняется десять лет. В связи с чем 5,8-дюймовый смартфон будет самым инновационным. Аппарат получит большой симметрично изогнутый OLED-экран, но может лишиться сканера отпечатков пальцев. Для аутентификации будет использоваться лазерный сканер, расположенный рядом с фронтальной камерой. Кнопка Home станет виртуальной. Также устройству приписывают поддержку беспроводной зарядки.

 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Грядущей осенью компания Apple выпустит сразу три новых iPhone. Старшая модель получит 5,8-дюймовый...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Samsung заказала 12,5 миллионов смартфонов Galaxy S8
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика