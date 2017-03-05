Грядущей осенью компания Apple выпустит сразу три новых iPhone. Старшая модель получит 5,8-дюймовый OLED-экран, тогда как другие аппараты останутся при IPS-дисплеях. Соответствующую информацию подтвердило японское издание Nikkei.

Также источник сообщает, что новые смартфоны будут дороже предшественников. При этом цены на старшую модель могут начинаться от $1000.





В этом году iPhone исполняется десять лет. В связи с чем 5,8-дюймовый смартфон будет самым инновационным. Аппарат получит большой симметрично изогнутый OLED-экран, но может лишиться сканера отпечатков пальцев. Для аутентификации будет использоваться лазерный сканер, расположенный рядом с фронтальной камерой. Кнопка Home станет виртуальной. Также устройству приписывают поддержку беспроводной зарядки.