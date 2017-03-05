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В 2016 году было продано 102,4 миллиона умных часов и браслетов

06.03.2017 18:21 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В четвертом квартале 2016 года было поставлено 33,9 миллиона носимых компьютеров, что на 16,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Об этом говорится в отчете аналитической компании IDC.

Лидером рынка по-прежнему является компания Fitbit, отгрузившая 6,5 миллиона устройств, что на 22,7% меньше, чем годом ранее. Рыночная доля компании составила 19,2%.

На втором месте расположилась китайская Xiaomi, нарастившая поставки на 96,2%, что способствовало увеличению рыночной доли компании до 15,2%.

В 2016 году было продано 102,4 миллиона умных часов и браслетов

Замыкает тройку лидеров американская Apple. Поставки часов компании выросли на 13% и составили 4,6 миллиона штук. Рыночная доля снизилась с 14,1% до 13,6%.

Четвертое и пятое место заняли компании Garmin и Samsung с долями 6,2% и 5,6% соответственно.

Всего в прошлом году было реализовано 102,4 миллиона умных часов и браслетов.

 
 
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В четвертом квартале 2016 года было поставлено 33,9 миллиона носимых компьютеров, что на 16,9% больше по...

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