В четвертом квартале 2016 года было поставлено 33,9 миллиона носимых компьютеров, что на 16,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Об этом говорится в отчете аналитической компании IDC.

Лидером рынка по-прежнему является компания Fitbit, отгрузившая 6,5 миллиона устройств, что на 22,7% меньше, чем годом ранее. Рыночная доля компании составила 19,2%.

На втором месте расположилась китайская Xiaomi, нарастившая поставки на 96,2%, что способствовало увеличению рыночной доли компании до 15,2%.





Замыкает тройку лидеров американская Apple. Поставки часов компании выросли на 13% и составили 4,6 миллиона штук. Рыночная доля снизилась с 14,1% до 13,6%.

Четвертое и пятое место заняли компании Garmin и Samsung с долями 6,2% и 5,6% соответственно.

Всего в прошлом году было реализовано 102,4 миллиона умных часов и браслетов.