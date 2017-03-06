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В 2017 году может быть продано 5 миллионов Nintendo Switch

06.03.2017 19:30 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Аналитическая компания SuperData Research полагает, что в текущем году может быть продано 5 миллионов приставок Nintendo Switch, сообщает InGame.

Также аналитики отмечают, что самой сложной задачей для Nintendo станет убеждение обладателей консолей купить Switch в качестве второй платформы. На данный момент приставка стоит дорого ($300) и имеет малое количество громких релизов в стартовой линейке. Пока ее покупают только поклонники Nintendo, остальные ждут новых интересных игр и скидок.

В 2017 году может быть продано 5 миллионов Nintendo Switch

Nintendo Switch поступила в продажу 3 марта 2017 года. Представитель американской крупной розничной сети GameStop утверждает, что приставка продемонстрировала один из сильнейших и успешнейших стартов игровой консоли за последние годы.

 
 
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