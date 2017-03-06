Компания Facebook снизила стоимость гарнитуры виртуальной реальности Oculus Rift. Базовая версия устройства теперь стоит $500, а комплект с контроллерами Oculus Touch подешевел со $799 до $600. Стоимость контролеров Oculus Touch снижена со $199 до $99, трекинговой камеры Oculus Sensor – с $79 до $59.

Гарнитура Oculus Rift продается плохо. На сегодняшний день реализовано всего 200 тысяч устройств. Потенциальных покупателей отпугивает высокая стоимость, отсутствие интересных игр и высокие системные требования, сообщает InGame .





Недавно Facebook закрыла более сотни демонстрационных точек Oculus Rift в США, что также свидетельствует о падении потребительского интереса к устройству.

На сегодняшний день самыми продаваемыми VR-гарнитурами являются PlayStation VR и Samsung Gear VR.