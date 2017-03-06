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Гарнитура Oculus Rift подешевела
06.03.2017 19:28 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Facebook снизила стоимость гарнитуры виртуальной реальности Oculus Rift. Базовая версия устройства теперь стоит $500, а комплект с контроллерами Oculus Touch подешевел со $799 до $600. Стоимость контролеров Oculus Touch снижена со $199 до $99, трекинговой камеры Oculus Sensor – с $79 до $59.
Гарнитура Oculus Rift продается плохо. На сегодняшний день реализовано всего 200 тысяч устройств. Потенциальных покупателей отпугивает высокая стоимость, отсутствие интересных игр и высокие системные требования, сообщает
Недавно Facebook закрыла более сотни демонстрационных точек Oculus Rift в США, что также свидетельствует о падении потребительского интереса к устройству.
На сегодняшний день самыми продаваемыми VR-гарнитурами являются PlayStation VR и Samsung Gear VR.
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Компания Facebook снизила стоимость гарнитуры виртуальной реальности Oculus Rift. Базовая версия устройства...
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