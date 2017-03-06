Сегодня призовой фонд некоторых соревнований превышает призовые чемпионата мира по футболу, а за самими турнирами следят миллионы зрителей по всему миру. Эти зрители очень привлекательны для потенциальных рекламодателей: средний возраст любителя киберспорта находится в пределах 16−28 лет, и они уже привыкли платить за развлечения. Рассказываем, кто сейчас вкладывает деньги в виртуальный спорт.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Знакомые с киберспортом люди уже привыкли к тому, что постоянными спонсорами соревнований являются производители игровой периферии, мониторов, процессоров и другой компьютерной атрибутики. Однако в последнее время все чаще можно услышать новости о то, что та или иная организация, которая очень далека от киберспорта, заключила партнерское соглашение с гейминговыми компаниями.

Visa

Американская компания Visa приобщилась к киберспорту после подписания контракта с немецкой киберспортивной организацией SK Gaming.

Ранее Visa стали спонсировать Formula E — класс автогонок на электромобилях с открытыми колёсами. Менеджмент компании заявил, что таким образом Visa собирается поддержать спорт в целом. По слухам, сумма контракта между Visa и SK Gaming составила несколько миллионов долларов.





Audi

Немецкий автогигант Audi, который вкладывает огромные деньги в большой футбол, решил не оставаться в стороне от киберспорта и уже заключил партнерское соглашение с датской организацией Astralis, известной своим составом по Counter-Strike:Global Offensive.

Сумма сделки составила около миллиона евро, но в Audi сообщили, что не собираются останавливаться на спонсировании только лишь одной команды.





Gillette

Производитель бритвенных принадлежностей решил не ограничиваться какой-либо киберспортивной организацией и решил сыграть по-крупному: некоторое время назад было объявлено о партнерском соглашении между одним из самых известных киберспортивных турнирных операторов ESL и Gillette.

Компания ESL занимается организацией массовых мероприятий по компьютерному спорту во всем мире, и в Gillette считают, что такое сотрудничество пойдет им на пользу, однако сумму сделки не разглашают.





Острые соусы FYM Hot Sauce

Первое в истории соглашение подобного рода было заключено между североамериканской командой по Dota 2 Team NP и местным производителем острых соусов FYM Hot Sauce.

Владелец бренда рассказал, что с детства увлекается компьютерными играми и решил продвигать свою продукцию через любителей киберспорта. Сообщество отнеслось к идее более чем положительно, и, по слухам, продажи соуса уже выросли в несколько раз.





Шакил О’Нил

Американская баскетбольная звезда Шакил О’Нил очень рано понял, во что вырастет киберспорт, и одним из первых инвестировал в эту индустрию: 4-кратный чемпион НБА решил не мелочиться и сразу приобрел известную команду NRG, представленную в дисциплине League of Legends.

По рассказам игроков, сперва они не поверили в серьезность намерений Шакила и были ошарашены, когда тот приехал к ним на тренировку. На данный момент коллектив успешно выступает, а владелец команды является частым гостем на их играх, правда следит за всем из своей VIP ложи.



Шакил О’Нил. Фото: nba.com

Ибрагимович и Пике

Златан Ибрагимович и Жерар Пике хоть и выступают за разные команды и часто оказываются соперниками на футбольном поле, но в одном их мысли сходятся: инвестиции в киберспорт — это выгодно.

Защитник Барселоны Жерар Пике рассказал о том, что познакомился с компьютерным спортом около полугода назад и был очарован им. Сейчас он ведет переговоры о покупке киберспортивной команды и подумывает о создании собственной. А бомбардир «Красных дьяволов» Златан Ибрагимович уже инвестировал в шведскую игровую платформу более миллиона евро.



Златан Ибрагимович. Фото: scoopnest.com

Описанные нами случаи произошли менее полугода назад — это говорит о том, что киберспорт становится всё более привлекательным вложением. На компьютерные соревнования стали обращать внимание не только инвесторы из большого спорта, но и другие компании и просто обеспеченные люди.