По сообщению авторитетного «поставщика утечек» Эвана Бласса, Samsung перенесла мировой старт продаж Galaxy S8 на одну неделю — с 21 на 28 апреля.





Бласс предположил, что причиной этому стали задержки в производстве необходимого количества новых мощных 10-нанометровых процессоров (Qualcomm Snapdragon 835/ Exynos 8895) для флагманов.

Напомним, благодаря большому количеству «утечек» внешний вид закругленных устройств уже полностью рассекречен.

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Официальный анонс новых смартфонов — 5,8-дюймового Galaxy S8 и 6,2-дюймового Galaxy S8 Plus — состоится 29 марта в Нью-Йорке.

Устройства получат процессор Qualcomm Snapdragon 835 или Samsung Exynos 8895 (в зависимости от региона продаж — в Беларуси Exynos), 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, основную камеру на 12 Мп с технологией Dual Pixel и фронтальную на 8 Мп. Ожидается, что новинки также оснастят портом USB-C, 3,5-мм разъемом для наушников и защитой от воды и пыли по стандарту IP68.