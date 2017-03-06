Российские военные готовятся к финальному испытанию мощного и практически неуязвимого оружия — поездов, вооруженных ядерными ракетами, передает телеканал «Звезда».





Новый боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) «Баргузин» избавлен ото всех недостатков предшественника. В частности, от тяжелых ракет (РТ-23 УТТХ «Молодец», стартовый вес 105 тонн), из-за которых происходил быстрый износ железнодорожного полотна.

«Баргузин» вооружен более легкими ракетами РС-24, которые используются в комплексах «Ярс», а потому вес вагона получается не больше, чем у обычного товарняка. Это позволяет добиться идеальной маскировки боевого состава.

За сутки «Баргузин» способен преодолеть порядка 1000 км, курсируя по любым железнодорожным веткам страны, неотличимый от обычного состава с вагонами-рефрижераторами. Его невозможно обнаружить ни спутниковой, ни электронной разведкой.

«Баргузин» сможет нести шесть ядерных ракет, созданных на базе МБР «Ярс», и будет приравниваться к полку. Дальность пуска ракет — порядка 10 тыс. км, а точность — примерно 100 метров в радиусе от цели. Каждая ракета несет 3−4 ядерных блока мощностью до 300 Кт.