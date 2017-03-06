Шведские ученые выяснили, что сердцебиение осуществляется в том числе благодаря гидравлическим процессам в сердце. Научная работа об этом опубликована в журнале Scientific Reports , кратко о ней рассказывает Science Alert .



Изображение: youtube.com

Строение сердца и механизм его работы были изучены уже давно. Однако физичекие процессы в основе работы наших сердец до сих пор оставались неизвестными.

Ученые из Королевского технологического института в Швеции использовали сердечно-сосудистую магнитно-резонансную томографию. В здоровых сердцах они измерили размеры камер и создали физические модели органов. Специалисты обратили внимание на фазу под названием диастола . Во время нее клапан между предсердием и желудочком открывается, а желудочки заполняются кровью.

Исследователи обнаружили, что в этот момент от 10 до 60% максимальной движущей силы было результатом действия гидравлических процессов. Эти же силы лежат в основе работы автомобильных тормозов или домкратов.

В сердце это происходит из-за различия размеров камер сердца. Во время диастолы предсердие оказывается меньше, чем желудочек. Ученые показали, что из-за этого когда клапан между двумя камерами открывается, кровь буквально врывается в желудочек, чтобы уравнять давление.

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Исследователи сделали вывод, что силу сердечного «удара» определяет именно геометрия сердца — естественное различие между размерами желудочков и предсердий. По их мнению, от соотношения размеров предсердия и желудочка зависит то, насколько эффективно желудочек заполняется кровью.

«Хотя это может показаться простым и очевидным, влияние гидравлических сил на заполнение сердца ранее не учитывалось, — рассказал глава исследования Мартин Угандер (Martin Ugander). — Наше наблюдение может привести к новым видам терапии сердечной недостаточности. Для этого можно попытаться уменьшить размер предсердия».