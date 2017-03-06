Образ десантника у многих ассоциируется с крепкими парнями в тельняшках, которые легко преодолевают все трудности, умеют пройти сквозь огонь. Но даже этим суровым бойцам не помешает надежное женское плечо.





В канун праздника 8 Марта 42.TUT.BY побывал в 38-й отдельной гвардейской Венской Краснознаменной десантно-штурмовой бригаде в Бресте, где служит хрупкая девушка Анастасия Григорук, на днях получившая звание старшего сержанта.

По словам заместителя командира бригады полковника Сергея Суховило, в подразделении девушки занимают различные должности: есть санинструкторы, психологи, кадровики и связистки.

Они ежедневно выходят на службу вместе с мужчинами и даже, в зависимости от должности, участвуют в марш-бросках, полевых выходах, прыгают с парашютом, стреляют из любого оружия.

«Тетенька, а вас там не обижают?»

Утро во время заступления подразделения на дежурство в составе сил немедленного реагирования начинается с построения на плацу в полной боевой экипировке. Трудно представить, как такая хрупкая девушка носит внушительный 12-килограммовый бронежилет, кевларовый шлем, автомат и тяжелую медицинскую сумку (обязывает должность санитарного инструктора 1-й десантно-штурмовой роты).





— Ничего, калории хорошо сжигает, — улыбается Анастасия, — получше модного фитнеса.

До того как связать свою жизнь с десантом, девушка успела освоить несколько гражданских специальностей: работала в детской поликлинике патронажной медсестрой, по совместительству дежурила в травмпункте.

— Помню, когда один из маленьких пациентов увидел меня в армейской форме на улице, то очень удивился, затем подошел поближе и спросил: «Тетенька, а вас в армии не обижают?»





Работать с детьми Насте нравилось, дежурства в травмпункте не казались сложными, но огромные объемы бумажной работы заставили в итоге девушку искать новое место работы.

«Солдаты, они как дети, только большие»

— На объявление, что в бригаду требуется медик, наткнулась случайно. Посмотрела, что образования хватает: закончила Брестский медицинский колледж в 2010 году, а затем — университет им. А.С. Пушкина по специальности «физическая культура с основами реабилитации».





Из родственников Настю поначалу поддержал только брат, который служит пограничником на белорусско-польской границе. Мама же пребывала в недоумении от выбора дочери.

— Почему решила служить? А что тут скрывать: армия — это стабильность, социальная защищенность, вовремя выплачиваемая зарплата, гарантия приобретения со временем собственного жилья.

На самом деле в армию девушкам попасть несложно, правда, к десантницам еще предъявляются повышенные требования на физическую выносливость. Служба у них не кабинетная, и даже в учебном бою нагрузки серьезные.





На собеседовании с комбатом у Насти спросили, умеет ли она оказывать неотложную медицинскую помощь, не боится ли прыгать с парашютом, стрелять из автоматического оружия и многое другое.

— Я всегда мечтала прыгнуть с парашютом, автомат тоже не пугал, а после нескольких лет работы в травмпункте меня сложно было чем-то удивить. Правда, за физкультуру переживала, боялась, что сдам на четверку. Как сейчас помню, стою на стадионе, ноябрь и очень прохладно, пробирает до костей.





Но волновалась зря, все нормативы ею были сданы на отлично. И вскоре Насте доверили смотреть за здоровьем роты, с которой необходимо было ходить на все занятия: по огневой, строевой, воздушно-десантной и другой подготовкам. Если этого не считать, то у нее, как у медика, мало что изменилось:





— Солдаты как дети. Вроде на тренировках такие серьезные мужчины с автоматами, а придут в медпункт, вся их воинственность враз улетучивается. Наверное, непривычно им после армейской муштры попадать в женские руки. И учить их приходится тоже, как детей, первое — почаще мыть руки. Казалось бы, простая вещь, но этим все время пренебрегают.

Армия научила ценить в себе женственность

— Когда пришла получать обмундирование, на складе нашлись только берцы моего 37-го размера, а вот костюм подобрать не удалось, был только 52-й размер, а у меня — 40-й. Пришлось перешивать.

Косметика в армии не приветствуется, допустим лишь легкий макияж, помада только гигиеническая.





— О маникюре можно забыть сразу. Лак для ногтей слезает после первой чистки автомата. Учитывая частые полевые выходы и необходимость присутствовать на занятиях, самая практичная форма одежды — штаны. Поэтому переодеться в платье — настоящий праздник. Когда прихожу со службы, джинсы даже в магазин не надеваю, только хожу по комнате.





Неудивительно, что Настя старается максимально отвлечься от армейских будней: в ее комнате полки заставлены книгами о маникюре, косметике, кулинарии и нет ни одной армейской вещи.

Дома принадлежность хозяйки к «войскам дяди Васи» выдает только тельняшка, которую одобряет тоже полосатый домашний любимец кот Борис.





На встречу с подружками, когда подразделение находится на дежурстве, в кафе Настя ездит с двумя сумками: первая — большая, лежит в машине — в ней форма и армейские ботинки, вторая — маленькая, женская, с помадой и зеркальцем.

— У нас есть такое понятие, когда в нерабочее время ты по телефонному звонку должна в очень сжатые сроки прибыть в часть и приступить к выполнению боевой задачи.





С приходом на военную службу в копилку праздников Насти кроме традиционного Восьмого марта добавились 23 Февраля и второе августа.

— День десантника отмечала в Одессе, местные маршрутчики, узнав, что я служу в ВДВ, были в восторге, одарили кучей комплиментов и подвозили бесплатно. На 23 Февраля решила приготовить своим сослуживцам торт, сильно переживала, думала, что колбаска, может, гораздо лучше была бы. Но зря волновалась, торт ушел на ура, ребята были в восторге. На службе им так не хватает домашней атмосферы, выпечки не из магазина.

«За военного замуж не выйду»

Свой первый прыжок с парашютом Настя не запомнила, больше врезался в память третий, когда пришлось десантироваться с вертолета Ми-8.





— Первый раз прыгала с самолета Ан-2, его еще называют «небесной маршруткой». Страха большого не было, да и не хотела пасовать в глазах товарищей. Помню, перед вылетом ребята рассказывали разные страшилки, мол, одного десантника потоком ветра вообще в Польшу унесло, потом пограничники с сосны снимали. А ведь я — легкая, поверила, разволновалась.

Больше всего адреналина получила, когда прыгала с вертолета. В Ан-2 ты не видишь самого процесса взлета, ощущение высоты приходит, когда уже открываешь дверцу, чтобы сделать шаг на выход. А в Ми-8 совсем по-другому: видно, как земля постепенно отдаляется. Понимаешь, что смотреть нельзя, но взгляд оторвать невозможно. И потом сойти в эту пропасть не так просто.





Служба в ВДВ Насте нравится: случаются интересные командировки, соревнования, постоянно происходит что-то новое, а учения летом и вовсе похожи на увлекательную военную игру. Зимой, конечно, похуже, постоянный холод не скрадывает даже дружеская атмосфера.





— Помню, летом проводились учения с участием беспилотников, нам показывали, как маскироваться, противодействовать высокотехничным средствам разведки. Я вместе с коллегами ходила в разведку и отражала атаку «противника». Меня даже в плен взяли, хотя я отбивалась до последнего, числом задавили, — улыбается девушка.

А еще армия — это избыток мужского внимания, от которого Настя порой очень устает.

— Я для себя решила, что мужа точно не буду искать среди военных, ведь его никогда не будет дома. Меня, например, к службе даже кот уже ревнует — сидит у порога, как собака, и ждет, когда я вернусь с полигона.





И потом весь день от меня не отходит, стоит присесть — он уже на коленки взбирается, а в глазах читаю: «…больше никуда не уходи». Возвращение с полевого выхода, который длится от нескольких дней до недели, — это вообще настоящий праздник для него и моих подружек, которые сетуют, что меня почти никогда не видят.

«Наши десантники — отличные парни, — утверждает Настя, — только все время говорят о работе, даже дома. Поэтому мой муж будет обязательно гражданским, хватит одного военного в семье».

Этот военный — Настя, твердо решившая продолжать армейскую карьеру. Девушка мечтает выучить английский язык и со временем примерить лейтенантские погоны.



