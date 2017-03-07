Презентация новых планшетов Apple состоится 4 апреля. На это указывает информация о поставках в официальном онлайн-магазине компании.

Редакторы ресурса Apple World Today обнаружили, что в этот день ожидается поставка моделей всех цветовых вариантов и конфигураций. Объяснение этому одному – 4 апреля будут представлены 12,9-дюймовый iPad Pro 2, новая флагманская модель с диагональю 10,5 дюймов и «недорогой» 9,7-дюймовый iPad, который займет место 7,9-дюймового iPad mini.





Все топовые модели получат процессор Apple A10X, тогда как «недорогой» версии достанется двухлетний Apple A9. Поговаривают, что все три модели порадуют 12-мегапиксельной камерой со вспышкой True Tone, четырьмя динамиками и разъемом Smart Connector для подключения аксессуаров.