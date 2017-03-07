﻿ Новые планшеты Apple дебютируют 4 апреля. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Новые планшеты Apple дебютируют 4 апреля

08.03.2017 12:25 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Презентация новых планшетов Apple состоится 4 апреля. На это указывает информация о поставках в официальном онлайн-магазине компании.

Редакторы ресурса Apple World Today обнаружили, что в этот день ожидается поставка моделей всех цветовых вариантов и конфигураций. Объяснение этому одному – 4 апреля будут представлены 12,9-дюймовый iPad Pro 2, новая флагманская модель с диагональю 10,5 дюймов и «недорогой» 9,7-дюймовый iPad, который займет место 7,9-дюймового iPad mini.

Новые планшеты Apple дебютируют 4 апреля

Все топовые модели получат процессор Apple A10X, тогда как «недорогой» версии достанется двухлетний Apple A9. Поговаривают, что все три модели порадуют 12-мегапиксельной камерой со вспышкой True Tone, четырьмя динамиками и разъемом Smart Connector для подключения аксессуаров.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Презентация новых планшетов Apple состоится 4 апреля. На это указывает информация о поставках в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Флагманский смартфон Huawei P10 поступил в продажу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика